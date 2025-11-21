El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunió en el Kremlin. AFP

Moscú asegura que no ha acordado los puntos del plan de paz con EE UU

Putin apunta que los objetivos de la guerra en Ucrania deben alcanzarse «incondicionalmente»

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sería muy beneficiosa para Rusia en la mayoría de sus puntos. Moscú sin embargo aseguró este viernes que ... no discutió con Washington sobre este plan de paz que se hizo público recientemente. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en su rueda de prensa diaria que su país no fue consultado. «Vemos algunas novedades, pero oficialmente no hemos recibido nada» aseguró. Añadió que «no hubo una discusión sustancial de estos puntos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021
  7. 7

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  8. 8

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos
  9. 9

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  10. 10 La consejera de Salud anuncia un sistema sanitario con menos directivos y «una mayor estructura de gestión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Moscú asegura que no ha acordado los puntos del plan de paz con EE UU

Moscú asegura que no ha acordado los puntos del plan de paz con EE UU