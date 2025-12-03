El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Witkoff, Putin y sus respectivos equipos el martes en Moscú. EFE

Moscú devuelve las negociaciones a la casilla de salida

Tras las infructuosas conversaciones en Moscú, Mark Rutte critica el «comportamiento imprudente» de Putin y le advierte de que «la OTAN no se va a ir a ninguna parte»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:44

La historia se repite: Estados Unidos presenta una propuesta de paz inaceptable para Ucrania y Europa, que exigen negociar sus términos; las condiciones se afinan ... con Washington antes de presentarlas en Moscú; Vladímir Putin rechaza el replanteamiento y devuelve la invasión al punto de partida. Ha sucedido en el pasado y todo apunta a que se repitió anoche, cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió durante cinco horas con el presidente Putin, que se presentó al encuentro con tres horas de retraso.

