Panel informativo con la cancelación y retrasos en numerosos vuelos. EFE

Una nueva incursión de un dron obliga a cerrar el aeropuerto de Lieja

El tráfico aéreo se detuvo en la ciudad belga durante 30 minutos tras el avistamiento de un aparato no autorizado este viernes

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad belga de Lieja desató de nuevo el caos este viernes. El tráfico ... aéreo tuvo que ser suspendido durante treinta minutos en el que es el segundo incidente de este tipo en lo que va de semana en el país, después de que el martes una incursión de varios aparatos no tripulados obligara a cerrar los aeródromos de Bruselas y Lieja, lo que hizo que numerosos vuelos tuvieran que ser desviados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

