El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa al término de una asamblea europea. EP

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

Los conservadores quieren abrir el camino para el retorno de los sirios a su país mientras Berlín negocia directamente con los talibanes la repatriación de delincuentes afganos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

El endurecimiento de la política migratoria y de acogida del Gobierno que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, está conduciendo a un apreciable ... retroceso de la solicitudes de asilo en Alemania. El número de peticionarios registró en octubre una caída del 55% frente al mismo mes del pasado año, según informaciones del Ministerio federal de Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  3. 3 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  4. 4 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  5. 5 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  9. 9 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz