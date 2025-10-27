El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, este lunes en Roma. AFP

Orbán arremete en Roma contra la UE: «No cuenta para nada»

El primer ministro húngaro es recibido primero por el Papa y luego por Meloni y anuncia que se verá con Trump para «resolver el problema» de las sanciones al petróleo ruso

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:41

«La Unión Europea no cuenta para nada». El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no se mordió la lengua a la hora de proclamar sus ... habituales soflamas en contra de los Veintisiete y a favor de Rusia durante la visita que hizo este lunes a Roma para reunirse primero con el Papa León XIV en el Vaticano y, más tarde, con su homóloga italiana, Giorgia Meloni. Entre una cita y otra, el líder magiar mantuvo una conversación con los diarios 'La Repubblica' e 'Il Messaggero' en la que volvió a demostrar por qué representa hoy el socio más díscolo de la Unión Europea, principalmente a la hora de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. «Hemos subcontratado a los americanos y a los rusos la posibilidad de resolver la guerra. Por desgracia no tenemos un papel. Europa está totalmente fuera de juego», lamentó, adelantando que tiene previsto reunirse la semana que viene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para «resolver el problema» de las sanciones al petróleo ruso.

