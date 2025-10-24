El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Keir Starmer en su encuentro este viernes con Volodímir Zelenski en Londres. AFP

Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia

La cumbre de la llamada Coalición de los Voluntarios la ha convocado el primer ministro británico en pleno repunte de los ataques de Moscú y el endurecimiento de las sanciones internacionales

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Londres acoge esta tarde una nueva cumbre de la denominada Coalition of the Willing (Coalición de los Voluntarios), una alianza de países decididos a sostener ... y ampliar el apoyo militar, financiero y político a Ucrania frente a la invasión rusa. Convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, la reunión tiene como objetivo coordinar medidas que debiliten la capacidad de Moscú de mantener su ofensiva y garantizar que Kiev afronte el invierno en las mejores condiciones posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  6. 6

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  7. 7 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  8. 8 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  9. 9 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  10. 10 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia

Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia