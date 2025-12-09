El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, continúa este martes en Roma su gira por diversos países europeos para tratar de apuntalar el apoyo a Kiev en ... un momento crítico de la guerra con Rusia por la postura cada vez más lejana con Ucrania que plantea el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras reunirse el día anterior en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski ha sido recibido por León XIV, quien ha manifestado la necesidad «de continuar el diálogo» y las «iniciativas diplomáticas» hasta que pueda alcanzarse «una paz justa y duradera».

El encuentro con el Papa se prolongó durante una media hora y tuvo lugar en Castel Gandolfo, al sureste de Roma, donde se encuentran las Villas Pontificias, a donde acude cada martes Robert Prevost para descansar, jugar al tenis y nadar en una piscina cubierta. También mantiene algunas audiencias, como la que concedió al presidente ucraniano, al que ya recibió en este mismo lugar el pasado mes de julio.

Zelenski, que tiene previsto reunirse esta tarde con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también habló con el Pontífice sobre la situación de los prisioneros de guerra y «la necesidad de asegurar el retorno de los niños ucranianos a sus familias», según informó la Santa Sede en una nota. El Vaticano lleva tiempo haciendo de mediador para intentar conseguir avances en esos dos ámbitos. Es previsible que el presidente ucraniano también abordara con León XIV las condiciones del plan de paz elaborado a partir de las conversaciones mantenidas la semana pasada entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (Estados Unidos). El Pontífice ofreció en el pasado la disponibilidad del Vaticano para acoger eventuales negociaciones entre Ucrania y Rusia e incluso pidió a Vladímir Putin en la conversación telefónica que mantuvo con él el pasado 4 de junio «un gesto que favorezca la paz».

Negociación con Moscú

En el vuelo de vuelta a Roma la semana pasada desde Beirut, el Papa destacó la importancia de impulsar las negociaciones con Moscú para tratar de poner fin al conflicto y destacó en ese sentido la posición «muy importante» que puede jugar Italia por razones «culturales e históricas». Zelenski tratará de hacer valer esa posición en el encuentro que mantendrá esta tarde con Meloni, la mandataria de uno de los grandes países europeos más cercana a Trump. Se espera que esa buena relación con el inquilino de la Casa Blanca pueda influir para que el presidente estadounidense ablande su postura con Ucrania y abandone la creciente beligerancia con la Unión Europea.