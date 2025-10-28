El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Viandantes caminan por una calle de La Haya en la que se exhibe un cartel de la campaña electoral de Geert Wilders. Reuters

El populista Wilders, favorito en las elecciones, pero tendrá difícil gobernar en Países Bajos

Las encuestas dan la victoria al líder radical, que perdería ocho escaños y deberá buscar apoyos entre partidos que quieren vetarlo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 28 de octubre 2025, 20:17

Cerca de 13,4 millones de neerlandeses están llamados este miércoles a las urnas para elegir el que será el próximo Gobierno de Países Bajos. ... Estos comicios adelantados, en los que el populista Geert Wilders parte como favorito según los sondeos, son críticos para el país después de que Wilders provocara la caída del anterior Ejecutivo, por una polémica ley sobre migración. Las encuestas más recientes dan la victoria electoral al partido del líder de extrema derecha, el Partido Por la Libertad (PVV), pero con una caída de intención de voto: lograrían el 17% de las papeletas, lo que le daría 29 escaños, frente a los 37 con los que contaba actualmente.

