Putin se presenta como un 'gurú' amenazante y devoto en su calendario de 2026: «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes»

El año 2025 se acerca a su fin y ya se ha lanzado el calendario del presidente ruso, Vladímir Putin, para el próximo 2026. El ... anuario combina imágenes de fuerza y cercanía, e incluye para cada mes una fotografía y una frase extraída de sus propios discursos. Así hace gala de sus diversas facetas y cualidades: cazador, protector de las mujeres, deportista, hombre religioso… El jefe del Kremlin también aparece siendo admirado por una muchedumbre de niños.

Según los expertos, esta mezcla entre fortaleza y cercanía es la imagen que trata de proyectar el calendario desde su primera edición en el año 2000, cuando Putin llegó al poder. Este proyecto comercial no oficial, sin embargo, no llegó a conocerse internacionalmente hasta 2011, cuando unas estudiantes de periodismo de la Universidad de Moscú decidieron recrearlo posando ellas mismas en lencería junto a frases como «Toda mujer necesita un hombre como Putin».

A pesar del relato de profunda exaltación –sería difícil imaginar a otros jefes de Gobierno en estas fotografías–, la edición de 2026 se diferencia por lo recatado de las imágenes seleccionadas. Por primera vez en 25 años, Putin ha dejado de lado los retratos en los que aparece montando a caballo o pescando con el torso desnudo. El septuagenario ha preferido guardar el modelaje sexy para su intimidad. Aun así, la masculinidad y la fuerza se enfatizan igual o más que en las anteriores ocasiones.

Una faceta cada mes

Ampliar Putin conduce una moto de nieve en la estación de esquí rusa de Krasnaya Polyana, cerca de Sochi, al sur de Rusia, el 3 de enero de 2010. Reuters

En enero, como es característico de la época, el mandatario ruso aparece en un entorno helado. Montado sobre una moto de nieve, luce una media sonrisa y una mirada profunda al horizonte. La imagen es acompañada por una frase amenazante: «La frontera de Rusia nunca termina». En ninguna de las doce páginas se menciona de manera directa la invasión de Ucrania iniciada en 2022, pero mediante los textos e imágenes, Moscú deja clara su visión y trata de justificar sus decisiones en torno a esta guerra. «Creo que Rusia se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos dos o tres años al avanzar hacia la soberanía plena», señala sobre el conflicto en otra página.

Ampliar Putin derriba a Musa Mogushkov uno de los miembros del equipo de judo nacional de Rusia, en 2022. Reuters

El presidente vestido de judoka –con kimono blanco y cinturón negro, la máxima categoría– es la mejor forma de ilustrar el segundo mes del año. A punto de estampar contra el tatami a su adversario con una brutal llave de judo, la imagen no deja lugar a segundas interpretaciones. El mensaje se refuerza con la contundente metáfora que lo acompaña: «Soy una paloma, pero tengo unas alas de hierro muy poderosas», afirma el autócrata que reivindica que el país debe estar «preparado para defenderse con firmeza pero sin perder la calma».

❗️Putin, new calendar 2026

By Vesna Patricia pic.twitter.com/XZ9d6E9CTM — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) November 26, 2025

Ampliar Putin visita la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar en 2024. AFP

El mes de marzo Putin se lo dedica a las mujeres. La foto que lo ilustra fue tomada en marzo de 2024, cuando el jefe de Estado entregó flores a una oficial del ejército porque «las mujeres rusas sirven con dignidad a la patria en la campaña militar que Moscú lleva a cabo en Ucrania». El mandatario felicitó a las nuevas oficiales de la Fuerza Aérea de Rusia con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo y en el que es tradición regalar ramos a las mujeres.

Ampliar

Abril muestra a un presidente devoto. Putin, con actitud solemne, enciende unas largas velas en una iglesia, donde participa de un ritual religioso. Ya en mayo, a las puertas del verano, el mandatario ruso se presenta más relajado. En camiseta y manga corta, los rayos de sol entran por la ventana de lo que parece una aeronave. Una fotografía en línea con la imagen de cercanía y fuerza que busca ilustrar Moscú.

Ampliar Putin toca el piano en su visita al Teatro de las Naciones en Moscú, el 15 de septiembre de 2011. AFP

Junio es el mes en el que el jefe del Kremlin se muestra más creativo –casi sensible–. Viste un traje y se pone a los mandos de un flagrante piano de cola. Un foco ilumina su rostro con gesto amable pero mirada firme.

Ampliar El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su visita a la región de Tuva en Siberia (Rusia), el 26 de agosto de 2018. ALEXEI NIKOLSKY (KRM)

En Julio el mandatario se viste de caza y posa con sombrero y escopeta en mano. Una imagen imponente pero sin amenaza directa, ya que porta el arma baja. Se adorna con la luz dorada del atardecer en lo alto de una montaña. «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes», aconseja el texto que podría haber sido pronunciado por cualquier influencer motivacional 'gurú' del éxito.

En agosto, Putin se da un baño de masas y se rodea de niños que alzan las manos para saludarle. Viste un traje con corbata que destaca entre los atuendos coloridos de los pequeños, y casi enseña una sonrisa. En otro mes, muestra su faceta más humorística para lo que incluye una frase en tono coloquial que dice: «Es contraproducente enterrar la cabeza en la arena porque algo más seguirá sobresaliendo».

Ampliar Putin habla por teléfono durante en la Navidad ortodoxa. AFP

En septiembre, Putin reflexiona y se muestra pensativo mientras atiende un teléfono 'vintage' –con cable y amarrado a una mesa, de los que se ven ya pocos–. El mandatario parece comunicarse con otros jefes de Estado.

Ampliar Vladirmir Putin se ajusta las gafas durante la jornada de esquí en febrero de 2018. EFE

Octubre muestra la cara más atlética del líder. Vestido de esquí, se ajusta unas gafas en las que se refleja el paisaje natural que le rodea. Sus 73 años no parecen pesarle.

Ampliar El presidente ruso, Vladimir Putin, durante su una locución televisiva en marzo de 2024. Reuters

Un encuadre y posado más propio de los medios audiovisuales ilustran noviembre. Un primer plano del autócrata se yergue frente al edificio del Kremlin que destaca iluminado en medio de la oscuridad nocturna. Y lo mismo ocurre con la foto del último mes del año. El mandatario viste un traje sobrio y posa sentado con los brazos cruzados sobre una mesa. A su derecha se atisba lo que podría ser una bandera azul.

Para quien no pueda decidir si un calendario de Putin es la compra del año, cabe recordar que el mandatario ya se encargó de modificar la Constitución para seguir en el trono hasta al menos 2036. Lo que significa que cualquiera que cuente con 3 euros en su bolsillo, aún tiene más de 4.000 días para conseguir uno de estos obsequios.