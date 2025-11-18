El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vladímir Putin y Dmitri Peskov, en una imagen de archivo. EFE

«Sería raro si no nos acusaran. La rusofobia está floreciendo», replica el Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Ante las acusaciones del Gobierno polaco de haber instigado el sabotaje ferroviario, el Kremlin respondió con ironía y sorna, algo que ya había hecho también ... a principios de 2022 cuando se dijo que se estaba preparando para invadir Ucrania. Tras negarlo, inició la ofensiva en febrero de ese año. En una entrevista al canal de televisión ruso VGTRK, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que «sería muy extraño si no acusaran a Rusia en primer lugar». Con el tono victimista habitual del oficialismo cuando se le reprocha o se le culpa de algo, el representante del poder ruso lamentó que su país «sea acusado de todas las manifestaciones de la guerra híbrida y directa que están ocurriendo. En Polonia todos están tratando de adelantarse a los acontecimientos antes que en e resto de Europa». «La rusofobia allí -añadió- está floreciendo en su máximo esplendor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Sería raro si no nos acusaran. La rusofobia está floreciendo», replica el Kremlin

«Sería raro si no nos acusaran. La rusofobia está floreciendo», replica el Kremlin