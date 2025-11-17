El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Migrantes intentan llegar a las costas del Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Reuters

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

El Gobierno laborista quiere elevar a veinte años el plazo para optar a la residencia permanente e imponer un límite anual de admisión de refugios para quienes «intentan abusar del sistema»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, ha presentado este lunes ante la Cámara de los Comunes una profunda reestructuración del sistema de asilo y ... repatriaciones del Reino Unido, descrita por ella misma como el mayor intento en décadas por «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, contenido en el documento que lleva como título 'Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones', busca, según Mahmood, «adaptar un sistema diseñado para una era más sencilla a un mundo mucho más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

