Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, ha presentado este lunes ante la Cámara de los Comunes una profunda reestructuración del sistema de asilo y ... repatriaciones del Reino Unido, descrita por ella misma como el mayor intento en décadas por «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, contenido en el documento que lleva como título 'Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones', busca, según Mahmood, «adaptar un sistema diseñado para una era más sencilla a un mundo mucho más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

Las medidas propuestas suponen un giro drástico en la política migratoria del Reino Unido. Por ejemplo, los solicitantes de asilo podrán optar a la residencia permanente sólo después de veinte años, cuatro veces más que los cinco que marca el sistema actual, y su estatus de refugiado será revisado cada dos años y medio. El Ministerio del Interior justifica este endurecimiento en la necesidad de «romper el ciclo» de dependencia y desincentivar el uso abusivo de la vía de asilo.

Según las cifras aportadas por Mahmood, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en los últimos cuatro años, más de 100.000 viven actualmente en alojamientos financiados por el Estado y más de la mitad de los refugiados sigue dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.

Otro de los ejes de la reforma será la imposición de un límite anual de refugiados admitidos a través de rutas legales, determinado por la «capacidad de las comunidades» para acogerlos. Paralelamente, el Ejecutivo endurecerá la política de deportaciones y ha advertido que impondrá restricciones de visado a tres países africanos si sus gobiernos no cooperan con la repatriación de sus nacionales.

Las claves del nuevo plan migratorio de Londres

El plan del Gobierno británico para reformar el sistema de asilo se divide en tres grandes ejes: reducir las llegadas, aumentar las expulsiones y abrir rutas seguras y controladas. Estas son siete de las medidas más destacadas que resumen la nueva estrategia.