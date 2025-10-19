El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La sala Apolo del museo Louvre de París, donde se ha perpetrado el robo. En el círculo, 'El Regente', uno de los diamantes más valiosos del mundo.

Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo

Los ladrones utilizaron una motosierra para llegar a la sala Apolo, donde se encuentra 'El Regente', una pieza de 140 quilates y una pureza excepcional que es tan cara que el Rey Sol declinó comprarla cuando se lo ofrecieron

P. Álvarez

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:54

Robo inaudito en el museo más visitado del mundo. Varias personas han entrado en el Louvre de París este domingo, han robado varias joyas de la sala Apolo, donde se encuentran los tesoros de Napoleón y la emperatriz Josefina, y han huido en scooter. El suceso se ha producido a las 9.30 horas de este 19 de octubre y tan solo tardaron siete minutos en perpetrar el robo. Se han llevado joyas de un valor incalculable e histórico, aunque se dejaron, quizás, la más importante.

Sin embargo, 'El Regente', como se conoce a esta joya, sigue en su sitio. El valor de esta pieza es desorbitado y ni siquiera Luis XIV (1638-1715), el Rey Sol, se atrevió a adquirirla cuando se lo propusieron. Entonces no había ningún tamaño más grande que ese. Sin embargo, su negativa solo pospuso el gasto para las arcas francesas. Dos años después de su fallecimiento su sobrino Felipe de Orleans, regente hasta que Luis XV alcanzó la mayoría de edad, la compró y le dio nombre.

A partir de ese momento todos los reyes de Francia utilizaron el diamante «de 140 quilates, un peso, una talla y una pureza excepcionales», como describe el Louvre. Según detalla el museo parisino, 'El Regente' decoró la corona de Luis XV, la espada de Napoleón I y una diadema de la emperatriz Eugenia.

Las piezas robadas

Al parecer, los ladrones llegaron en moto, aprovecharon las obras de ampliación del museo para acceder a un montacargas, abrir una ventana con la ayuda de una motosierra y llegar a la sala en la que se expone uno de los diamantes más famosos del mundo. En tan solo siete minutos se hicieron con el botín y expoliaron los tesoros de dos vitrinas etiquetadas como «Joyas de Napoleón» y «Joyas Soberanas», entre los que se encuentran un collar, un broche, una tiara y otras piezas. Después, emprendieron la huida en scooter.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, ha afirmado que las joyas robadas tienen un «valor inestimable» y son un «verdadero valor patrimonial» del imperio napoleónico.

