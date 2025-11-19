El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Equipos de rescate trabajan en uno de los edificios atacados la pasada madrugada por Rusia en la ciudad ucraniana de Ternópil. Reuters

Rusia causa veinte muertos en el oeste de Ucrania al lanzar más de 470 drones

Los ataques se han cebado con la localidad de Ternópil, donde además se han registrado 37 heridos mientras Rumanía ha tenido que desplegar cazas F-16 por una nueva incursión de aviones no tripulados

I. Ugalde

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:42

Una madrugada de fuego. Es lo que ha vivido el oeste de Ucrania este miércoles al lanzar las tropas rusas uno de sus mayores ataques ... en los últimos tres años de guerra al lanzar más de 470 drones y 48 misiles -uno de ellos balístico y el resto de crucero- sobre varias regiones. Los bombardeos, denunciados por el presidente Volodímir Zelenski apenas un día después de su visita a España para reforzar la cooperación militar tras hacer lo propio en Francia y Grecia, han causado al menos 20 muertos -dos son niños- y 66 heridos, entre ellos otros 16 menores. La víctimas y los mayores destrozos han tenido lugar en la ciudad de Ternópil, según ha precisado el ministro del Interior, Igor Klimenko.

