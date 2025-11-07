Rusia desmiente los rumores sobre la caída en desgracia de Lavrov

El pasado martes Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se ausentó de la reunión del Consejo de Seguridad del país. En dicho encuentro sí ... estaban presentes otros nombres relevantes de la política nacional como Dmitri Medvedev, Serguéi Shoigu o el presidente, Vladímir Putin. Su incomparecencia fue la única de dicho encuentro y ha alimentado rumores sobre su situación complicada en el seno del poder. En dicha cita se discutieron temas tan importantes como la respuesta oficial al anuncio estadounidense sobre las futuras pruebas nucleares.

Según apuntan fuentes rusas de alto nivel citadas por el 'Financial Times', «Lavrov está claramente cansado y parece que piensa que tiene cosas más importantes que hacer que reunirse con los (representantes) de Estados Unidos». El mismo rotativo publicó previamente que la conversación entre él y el secretario de Estado, Marco Rubio, fue «una llamada tensa» y que «los funcionarios estaban muy sorprendidos por la intransigencia de Lavrov». Dicho diálogo buscaba concretar los detalles de la reunión que debían tener los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest, la capital de Hungría, antes de que acabase octubre. Después de algunos malentendidos, no se vislumbra la posibilidad de que se celebre pronto por los desacuerdos entre ambas partes.

El canal de Telegram Nezygar citó fuentes no identificadas diciendo que Putin tuvo una «conversación seria» con Lavrov tras su llamada con el secretario de Estado norteamericano. La misma persona aseguró que el diplomático «no estaba preparado para el diálogo con Rubio y se llevó a cabo de una forma muy tensa, rehuyendo la discusión con él». Es probable que «Lavrov siguiera las instrucciones del Kremlin demasiado literalmente» añadió.

El Kremlin sin embargo este viernes desmintió la caída en desgracia de Lavrov. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró en su rueda de prensa diaria que «no hay nada de cierto en estos rumores». «Lavrov ciertamente sigue como ministro de Exteriores», añadió. Según publicó el mismo martes el diario ruso 'Kommersant', el jefe de la diplomacia estuvo «coordinadamente ausente» de la reunión del Consejo de Seguridad. Otra sonada ausencia suya se produjo en la reciente cumbre de la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste Asiático) en Malasia, a la que asistió Trump. Además no se contará con él para liderar la delegación rusa a la próxima reunión del G20 del 22-23 de noviembre. Le sustituirán respectivamente Maxim Oreshkin (vicedirector de la administración presidencial) y Alexei Overchuk (viceprimer ministro).

«No es del círculo interno»

Este veterano político ha sido el encargado de la cartera de Exteriores desde el año 2004. Aunque contaba con la confianza del mandatario ruso, según comentó a la Sarah Mendelson, experta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, a la BBC, es «una especie de forastero, no es del círculo interno de Putin». Además también valoró las cualidades que tiene como diplomático, ya que es «un negociador duro, fiable y extremadamente sofisticado», aunque recordó también que «el endurecimiento de la política exterior rusa poco tiene que ver con él».

En el pasado gente útil y afín al líder del Kremlin perdió su puesto privilegiado por no haber cumplido con su papel correctamente. Algunos de ellos consiguieron resguardarse en algún puesto intermedio, pero otros no tuvieron tanta suerte. Uno de los primeros ejemplos es el de Serguéi Shoigu, el que fue el ministro de defensa de Rusia hasta 2024. Su gestión de la guerra no convenció y el poder ruso le sustituyó por Andréi Belousov. Según algunos expertos este movimiento buscaba además de cambiar el liderazgo preparar al país para una guerra de desgaste. Otros que sí sufrieron un descalabro fueron el ministro de Transporte, Román Starovit, que fue asesinado con un disparo días después, y Yevgueni Prigozhin, el jefe de los mercenarios Wagner, que murió en una explosión de su avión privado.