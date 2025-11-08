Rusia lanza una campaña para cohesionar sus casi 200 grupos étnicos y poblar Siberia

«En el Imperio Ruso y en la época soviética, el estado creó condiciones para que los ciudadanos quisieran viajar voluntariamente e ir a Siberia ... con alegría para desarrollar la economía nacional», recordó el pasado jueves el exministro de Defensa y actual Secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú. Con este breve análisis del pasado, defendió su propuesta de industrialización del este de Rusia, que necesitaría reducción de impuestos e incentivos administrativos para los negocios y apoyo social para los trabajadores que quieran desplazarse a esa zona. El principal objetivo de esta iniciativa es desarrollar un conglomerado empresarial para procesar minerales en la macrorregión del Lejano Este del país, de 7 millones de kilómetros cuadrados.

Shoigú defiende que «es crucial fomentar el entusiasmo de la gente, la fe en el país, en el éxito de las grandes empresas y el orgullo por su trabajo». El Gobierno ha mostrado preocupación por la despoblación de Siberia y del Lejano Este ruso. Esta última región tiene 7,8 millones de habitantes a pesar de ser 14 veces más extensa que España. No solo es uno de los territorios con menos densidad de población del mundo, también una de las que cuenta con mayores recursos minerales. En la república de Yakutia, se encuentran el 82% de las reservas de diamantes de Rusia, el 17% de uranio, el 82% de hierro, el 5% de carbón, el 61% del antimonio, 200 millones de toneladas de petróleo, un trillón de metros cúbicos de gas natural y también dispone de reservas de plata, plomo, zinc, entre otros.

Moscú proyecta crear ciudades en regiones alejadas donde hay una enorme riqueza mineral

Como parte del plan de desarrollo de esta parte del país, el mismo Shoigú propuso crear una nueva ciudad en los alrededores de Sayanogorsk, en Siberia. Actualmente, esta localidad acoge las centrales hidroeléctricas de Sayano-Shushenskaya y Mainskaya. El exministro ya propuso años antes crear entre tres y cinco grandes urbes en esta parte de Rusia para que se convirtieran en centros científicos, económicos e industriales que pudieran llegar al millón de habitantes. Incluso en el mismo plan contemplaba trasladar la capital rusa a la estepa siberiana. Esta última propuesta ya recibió en su momento la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin.

Agravios históricos

Rusia es uno de los países más diversos del mundo. Conviven 194 etnias distintas (más diferentes comunidades de migrantes), con minorías relevantes de musulmanes, budistas y otras confesiones. Y la relación entre ellas no siempre es sencilla al haber agravios históricos, malentendidos y conflictos de intereses. Sobre este tema, Putin asegura que «los pueblos de Rusia se han unido más en los últimos doce años».

Puso como ejemplo la tropas que están en el frente ucraniano, donde hay una importante presencia de minorías étnicas, sobre todo de Siberia y del Cáucaso Norte. «Nuestro héroes, soldados y oficiales, están dando un ejemplo contundente de auténtica unidad interétnica y fraternidad de armas durante la operación militar especial», ensalzó. En los últimos años, sin embargo, diferentes minorías se han quejado de la pujante rusificación y de las dificultades para conservar sus culturas e idiomas. El ejemplo más sonado fue el de Albert Razin, un udmurto que se quemó a lo bonzo en 2019 en Izhevsk, la capital de la república de Udmurtia, junto a un cartel que decía así: «Si mi lengua muere mañana, estoy dispuesto a morir hoy».

En Rusia existe un miedo a la balcanización y se tiene muy presente la disolución de la URSS. Putin recordó que «cada vez se habla más en el extranjero de una especie de 'descolonización' de Rusia». Y reiteró que dividir el país en pequeños fragmentos sometidos a Occidente «no lo han conseguido en siglos, sin embargo, los intentos continúan, lo que significa que la amenaza persiste». Durante la misma reunión se defendió que todas las culturas son importantes, que el objetivo del gobierno es protegerlas, que el 2026 será declarado el Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia y que cada región debe velar por sus grupos étnicos.