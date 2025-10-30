El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los equipos de rescate frente a uno de los edificios dañados en Zaporiyia. Reuters

Rusia lanza un nuevo «ataque vil» con más de 700 proyectiles contra Ucrania

Al menos dos personas mueren en un nuevo intento por destruir la infraestructura energética del país en víspera de la llegada del invierno

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:55

Las noches en Ucrania se han convertido en una pesadilla cotidiana. Afecta sobre todo a la línea del frente de guerra, pero también a la ... capital, Kiev, donde los bombardeos con misiles y drones rusos son ya algo con lo que la población convive habitualmente. El agudo silbido de los primeros y el zumbido sordo de los segundos se han convertido en el preludio de una tragedia diaria que nadie sabe dónde se va a producir. Ayer, esos temidos ruidos se repitieron hasta en 700 ocasiones por todo el país: al menos 650 drones y 50 misiles balísticos atemorizaron al país eslavo de este a oeste en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, definió como «otro ataque vil» de Rusia.

