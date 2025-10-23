El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski. EP

Sánchez confirma que España se sumará al programa de la OTAN para comprar armas a EEUU y dárselas a Ucrania

El presidente del Gobierno reitera que es un «socio confiable» y «comprometido» con la Alianza Atlántica

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:05

España es un aliado «confiable» y «comprometido». Ha sido el mensaje central del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de ... líderes europeos de este jueves en Bruselas. Las declaraciones del dirigente llegan tan solo horas después del nuevo rapapolvo del presidente estadounidense Donald Trump a España por negarse a destinar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa. 

