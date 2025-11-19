El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La primera ministra, Mette Frederiksen, del Partido Socialdemócrata. EFE

Los socialdemócratas pierden la alcaldía de Copenhague después de 122 años

El partido liderado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, paga en las elecciones locales su giro a la derecha

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones municipales danesas con el 23,2% de los votos, pero a pesar de la victoria, los datos reflejan ... unos resultados más bien amargos. La formación ha conseguido cinco puntos menos que en los anteriores comicios, pero lo que más daño ha hecho al grupo liderado por la primera ministra Mette Frederiksen ha sido perder la alcaldía de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  7. 7 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los socialdemócratas pierden la alcaldía de Copenhague después de 122 años

Los socialdemócratas pierden la alcaldía de Copenhague después de 122 años