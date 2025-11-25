El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo ¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
Cráter creado por un proyectil ruso en Kiev. Afp

Ucrania acepta avanzar sobre el plan de paz de EE UU pero Europa duda de la voluntad de Rusia

Trump asegura que va a haber «acuerdo» pese a los reparos de Moscú y que sólo faltan unos detalles «delicados aunque no insuperables»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:28

Una nueva oleada de 460 drones y 22 misiles ha causado este martes la muerte de al menos siete personas en Kiev mientras en Abu ... Dabi delegaciones de Rusia y Estados Unidos negociaban los puntos del plan de paz para Ucrania impulsado por Donald Trump. «Vamos a llegar (al acuerdo)», auguró el presidente norteamericano durante los actos previos al Día de Acción de Gracias que se celebrará el jueves.

