Ucrania acepta avanzar sobre el plan de paz de EE UU pero Europa duda de la voluntad de Rusia

Una nueva oleada de 460 drones y 22 misiles ha causado este martes la muerte de al menos siete personas en Kiev mientras en Abu ... Dabi delegaciones de Rusia y Estados Unidos negociaban los puntos del plan de paz para Ucrania impulsado por Donald Trump. «Vamos a llegar (al acuerdo)», auguró el presidente norteamericano durante los actos previos al Día de Acción de Gracias que se celebrará el jueves.

«El plan original de 28 puntos redactado por EEUU se ha perfeccionado con aportaciones de ambas partes y sólo quedan unos puntos de desacuerdo. Con la esperanza de finalizar el proceso, he ordenado a mi enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el secretario del ejército, Dan Driscoll, se citará con los ucranianos», detalló. Trump confía en estar pronto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero la cita se producirá «sólo cuando el pacto sea definitivo o esté en su fase final». «¡Esperemos –añadió– que la paz se logre lo antes posible». Kiev acepta avanzar sobre esa propuesta pero sus aliados europeos dudan de la voluntad de Moscú.

En sintonía con las declaraciones de Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para acabar con casi cuatro años de guerra faltan «unos pocos detalles delicados pero no insuperables». Zelenski, por su parte, recordó que los resultados de las últimas conversaciones con EEUUy sus aliados europeos son «sólidos aunque aún queda mucho por hacer». Entre esos pasos por dar está convencer a Moscú. El Kremlin ha rechazado las aportaciones europeas a la propuesta inicial diseñada por Washington.

Trump enviará a hombres de su confianza a negociar con Putin y con Zelenski

Macron anuncia una fuerza internacional para la seguridad de Ucrania a la que se sumará EEUU

Aun así, en la Casa Blanca creen que se abre una gran oportunidad para poner fin a la guerra. «Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado progresos tremendos para un acuerdo de paz trayendo a la mesa (de negociaciones) a Ucrania y Rusia», subrayó Leavitt. La vía diplomática está a pleno rendimiento. Según un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN, Kiev ha dado el visto bueno a un acuerdo para terminar la guerra a falta de «detalles menores sin resolver».

Menos optimista ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, que no se fía de Moscú. Tras reunirse por videoconferencia con la treintena de países que forman la 'Coalición de Voluntarios' que apoyan a Kiev –también participó Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU–, Macron dibujó un panorama sombrío: «Es evidente que Rusia no tiene hoy voluntad para alcanzar un alto el fuego». Tampoco ha mostrado «disposición a debatir» el plan estadounidense.

El mandatario galo considera que no se pueden imponer limitaciones al ejército ucraniano como pretende Moscú. Y anunció que hoy se pone en marcha un grupo de trabajo para la creación de una fuerza de seguridad encabezada por Francia, el Reino Unido y Turquía a la que se sumará, y esto es novedad, EEUU. Este contingente serviría de cobertura militar para Kiev una vez alcanzada la paz.

Disntintos borradores

Los contactos no cesan. El secretario del Ejército estadounidense, Patrick Driscoll, ha tenido este martes una cita en Abu Dabi con una delegación rusa. Sobre la mesa ya no estaba el plan de paz de 28 puntos acordado entre la Casa Blanca y Moscú en octubre, que fue calificado por Kiev y la Unión Europea como «prorruso» y que, de hecho, suponía una capitulación para Ucrania: debía renunciar a todo el territorio del Donbás (aún conserva el 15%) y a ingresar en la OTAN, además de recortar sus fuerzas armadas.

La negociación desarrolada en los Emiratos Árabes giró sobre un nuevo documento que incluye los cambios introducidos tras las conversaciones a varias bandas del pasado fin de semana entre EEUU, Ucrania y la Unión Europea. Según este borrador, el reparto territorial partiría de la línea actual del frente y Kiev mantendría su ejército y su derecho a ingresar en la Alianza Atlántica. Analistas consultados por 'The Washington Post' pronostican que Vladímir Putin no lo aceptará.

El presidente ruso dijo el pasado viernes durante el Consejo de Seguridad que se sentía «feliz» al seguir la lucha para derrotar a Ucrania. «Pero también he dicho muchas veces que estamos listos para la resolución pacífica de los problemas», añadió para dejar la puerta abierta tanto a las armas como al acuerdo.

El Kremlin toma el plan de paz de Trump como «punto de partida», pese a que incluye algunos puntos «inaceptables». Es una propuesta muy similar a la que trasladó el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en abril durante una visita a Moscú. Hay, eso sí, un cambio: la posición ucraniana en el frente es ahora más débil.

Putin se siente hoy en un posición más fuerte, pero no quiere aparecer ante Trump como el obstáculo para la paz. Por eso, el Kremlin podría aceptar la congelación de la línea del frente en Zaporiyia y Jersón, pero nunca renunciaría a Donetsk, punto clave del Donbás. Ceder la totalidad de esta región fronteriza ha sido hasta ahora una línea roja para Kiev. De eso hablarán Zelenski y Trump cuanto todo esté casi atado.