El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea. EFE

La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

Kallas reconoce que «Europa ha subestimado su poder frente a Rusia» y evita el choque con Trump, que vaticinó el fin de la civilización del Viejo Continente

María Rego

María Rego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:43

Comenta

La Unión Europea no quiere enfrentamientos con Estados Unidos. Lo demostró el sábado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que ante el reguero ... de críticas al Viejo Continente vertidas en el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado el viernes por la Administración Trump se limitó a comentar que algunas son «ciertas» y sugirió que ese informe no cambia las relaciones entre Bruselas y Washington. «Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos», respondió la estonia durante un debate en el Foro de Doha, cuestionada por el plan de política exterior estadounidense, que no deja en muy buen lugar a Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas