La UE insiste en que EE UU es su mayor aliado y asume algunas de sus críticas

La Unión Europea no quiere enfrentamientos con Estados Unidos. Lo demostró el sábado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que ante el reguero ... de críticas al Viejo Continente vertidas en el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado el viernes por la Administración Trump se limitó a comentar que algunas son «ciertas» y sugirió que ese informe no cambia las relaciones entre Bruselas y Washington. «Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos», respondió la estonia durante un debate en el Foro de Doha, cuestionada por el plan de política exterior estadounidense, que no deja en muy buen lugar a Europa.

El documento de 33 páginas elaborado por el Gobierno de Trump pone en el foco a un continente que, a su juicio, se encuentra al borde del abismo. En un par de décadas, o menos, advierte, su civilización podría «desaparecer» como consecuencia de la inmigración y de un patriotismo difuminado por la falta de fronteras. «A Estados Unidos también le interesa que Europa perdure y que sigamos siendo aliados», comentó Kallas, que conoció de primera mano las formas del líder republicano y los suyos a principios de año, cuando el secretario de Estado de EE UU y hombre fuerte del magnate, Marco Rubio, la dejó plantada en su visita a Washington. «No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue vigente», insistió la máxima responsable de la diplomacia de la UE desde Catar.

La ex primera ministra estonia admitió que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense –una extensión de la filosofía MAGA (Make America Great Again) que atraviesa el Partido Republicano– contiene algunas reflexiones certeras. «Hay muchas críticas, pero creo que algunas son ciertas. Europa (...) ha subestimado su propio poder frente a Rusia. Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos», reconoció Kallas, quien no es la primera vez que da la razón a Trump en debates delicados. Así ocurrió, por ejemplo, con el empresario recién aterrizado en la Casa Blanca, cuando la jefa de la diplomacia comunitaria admitió que los Veintisiete debían «gastar más en defensa».

Malestar en Alemania

Trump se muestra orgulloso en el controvertido documento de apoyar a esa Europa «despertada a la fuerza», aunque eso signifique atacar su política migratoria o la falta de libertad que, en su opinión, poseen las fuerzas de ultraderecha en el Viejo Continente. Unas críticas –casi calcadas– que ya lanzó su número dos, JD Vance, en febrero durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, aunque la reacción europea fue entonces mucho más airada y contundente. En esta ocasión, la respuesta a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU ha sido mínima entre los Estados miembros de la Unión.

Washington cuestiona la política migratoria de la Unión y denuncia la pérdida de identidad nacional por la falta de fronteras

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, rechazó el negativo escenario que dibuja el informe para el continente en materia de derechos fundamentales: «Nadie tiene que darnos consejos». El político conservador dijo, además, representar a un país orgulloso de contar con unos «medios de comunicación libres». Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que «Europa no va a ser nunca tutelada por nadie» y recordó que «es una aliada (...) no una vasalla de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas».