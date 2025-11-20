El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

EE UU reabre la brecha con Europa tras negociar en secreto con Rusia un plan de paz para Ucrania

El documento, que ya ha sido remitido a Kiev, contempla cesiones territoriales que no cuentan con el visto bueno de la UE, que insiste en estar en cualquier mesa de diálogo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

La prensa estadounidense desveló el miércoles que existe Washington y Moscú negociaban en secreto -hasta entonces- un plan para poner fin a la guerra en ... Ucrania. Un diálogo al que Kiev y la Unión Europea no habían sido invitados. La iniciativa, que incluye medidas como la cesión de territorio a Rusia y que los ucranianos reduzcan a la mitad su ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de la exrepública soviética desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

