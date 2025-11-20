EE UU reabre la brecha con Europa tras negociar en secreto con Rusia un plan de paz para Ucrania

La prensa estadounidense desveló el miércoles que existe Washington y Moscú negociaban en secreto -hasta entonces- un plan para poner fin a la guerra en ... Ucrania. Un diálogo al que Kiev y la Unión Europea no habían sido invitados. La iniciativa, que incluye medidas como la cesión de territorio a Rusia y que los ucranianos reduzcan a la mitad su ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de la exrepública soviética desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, encargada de representar a los Veintisiete en sus relaciones exteriores aseguró el jueves que el bloque «siempre ha defendido una paz justa y duradera» y que apoya «cualquier esfuerzo» para lograr ese fin. Sin embargo, insistió en que «para que cualquier plan funcione hace falta que europeos y ucranianos estén a bordo» y aseguró que «no le consta» que ningún representante de la UE haya participado en la mesa de diálogo con Estados Unidos y Rusia.

Más allá de la forma, Kallas también criticó el fondo de esta iniciativa elaborada a espaldas del Gobierno de Kiev y de Bruselas. «En esta guerra hay un agresor y una víctima y no hemos visto ninguna concesión rusa en este sentido», subrayó. Añadió, además, que los actos hablan por sí solos y que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no es de fiar, ya que por su culpa las negociaciones no han dado ningún resultado hasta ahora. «Rusia podría terminar la guerra inmediatamente con un alto el fuego, como la propuesta que hubo en marzo, pero sigue bombardeando y atacando a civiles y causando todo el daño y el sufrimiento que puede», recordó, en referencia al ataque sobre Ternópil que el miércoles se cobró la vida de al menos 26 personas.

Plan de acción propio

El plan negociado por EE UU y Rusia, y que este jueves ha sido remitido a Ucrania, traspasa muchas de las líneas rojas fijadas por Kiev y Bruselas. La iniciativa exige el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado, lo que supondría una cesión de territorio que el dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya ha rechazado. También la UE se niega a ello ya que supondría «socavar la soberanía territorial» de la antigua república soviética y sentaría un mal precedente. En agosto de este año, Kallas ya advirtió de que «se trata de una trampa».

«Si ponemos la presión sobre Ucrania y a qué deben renunciar por la paz, entonces veremos esto de nuevo porque la agresión habrá merecido la pena», zanjó Kallas en verano, cuando las negociaciones parecían avanzar a a gran velocidad tras el encuentro de Putin con Donald Trump en Alaska y la posterior reunión del presidente de EE UU con varios líderes europeos en la Casa Blanca. El borrador del documento negociado ahora también pide la reducción del ejército de Kiev a 40.000 efectivos y que el país entregue su armamento de largo alcance, algo totalmente opuesto al plan de la UE para que Ucrania se convierta en un «puercoespín de acero», capaz de resistir cualquier agresión.

Europe has always supported efforts for a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine.



But for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board.



In this war, there is one aggressor and one victim. So far, we haven't heard of any concessions from Russia's side.… pic.twitter.com/Sh0rLNFQIW — Kaja Kallas (@kajakallas) November 20, 2025

Kallas aseguró el jueves que el proyecto europeo «sigue intacto» y tiene dos puntos: debilitar a Rusia y reforzar a Ucrania. «Los ministros de Exteriores estaban muy calmados y han sido contundentes porque ya hemos visto esto antes, con negociaciones en las que no estamos. Nosotros nos enfocamos en nuestro plan de acción que pasa por aumentar la presión sobre Moscú», destacó Kallas. En ese sentido, la UE aprobó nuevas sanciones contra diez jueces y funcionarios de prisiones rusos, responsables de perseguir a activistas y opositores al Kremlin.

Los individuos en cuestión están también acusados de maltratar a detenidos ucranianos en centros en los que se practican «torturas generalizadas y sistemáticas». La UE apunta que al menos 15 personas murieron a causa del trato inhumano recibido en estas prisiones. Los activos en territorio comunitario de los acusados quedarán congelados y tendrán prohibido viajar a la UE. «El impacto de las sanciones europeas es enorme y tenemos que seguir haciendo lo que podamos para luchar contra la 'flota fantasma'», dijo la jefa de la diplomacia.