Los líderes de la ultraderechista Afd, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en una rueda de prensa. EFE

La ultraderecha alemana rompe el cortafuegos de las fuerzas democráticas y se hace con un puesto de teniente alcalde

Alice Weidel celebra el «éxito sensacional» de Alternativa para Alemania en la localidad de Bad Salzuflen, conseguido por el desacuerdo de las formaciones constitucionalistas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado romper el cortafuegos levantado por las fuerzas democráticas para mantenerla aislada al hacerse con el puesto de ... teniente alcalde en la localidad de Bad Salzuflen debido a un desacuerdo entre los representantes de los partidos cristianodemócrata, socialdemócrata y verde. Durante la sesión constituyente del nuevo consistorio tras las recientes elecciones municipales en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia la candidata ecologista al tercer teniente alcalde de la localidad de 54.000 habitantes no recibió el número de votos antes pactados con las otras dos formaciones.

