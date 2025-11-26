Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

«El manual de juego de Rusia no ha cambiado». La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... pleno del Parlamento Europeo este miércoles en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Kiev no pueden ceder ante Moscú. «Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas», ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que «si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras».

El plan de paz en el que trabajaron EE UU y Rusia en solitario recibió el pasado fin de semana las aportaciones de Kiev y la Unión Europea para dibujar una iniciativa que asegure «una paz justa y duradera» y que «garantice una seguridad robusta para Ucrania y para el bloque comunitario». Algo incompatible con las exigencias del Kremlin de que la exrepública soviética ceda los territorios ocupados por sus tropas y de que el ejército ucraniano se limitara a 40.000 soldados y renunciara al armamento de largo alcance.

Bruselas ha dado la bienvenida a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para negociar la paz y Von der Leyen ha destacado que lo importante para la UE y Ucrania es lograr «una arquitectura de seguridad fuerte» una vez acabe la guerra. «Sabemos que queda mucho trabajo por delante, pero ahora tenemos un punto de partida con el trabajo que hemos hecho en Ginebra», ha asegurado.

Garantías «creíbles»

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha destacado que entre las prioridades comunitarias están las garantías de seguridad para Ucrania, que deben ser «reales y creíbles», que permitan al país resistir futuros ataques y proteger igualmente a Europa. «El modo de pensar de Rusia no ha cambiado desde Yalta. Las fronteras no pueden cambiar por la fuerza porque esto abre la puerta a futuras guerras», ha afirmado la política alemana. Hay que respetar, por tanto, la soberanía y los deseos del pueblo ucraniano, «que ha elegido un destino europeo».

With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.



I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025

Mientras se negocia la paz, Europa debe asegurar las necesidades financieras de Kiev, para lo que la Comisión ha presentado una propuesta para usar los activos congelados rusos en la reconstrucción de la antigua república soviética, una iniciativa que debe contar con el apoyo de los Veintisiete. Por el momento, Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de este dinero- se resiste a dar luz verde a esta propuesta, por miedo a posibles represalias. Con todo, Von der Leyen ha sido contundente: «No puedo ver ningún escenario en el que sólo los contribuyentes europeos paguen la factura de la reconstrucción de Ucrania».

Por último, ha añadido que cualquier plan de paz debe contar necesariamente con Kiev y que todos los niños secuestrados por Rusia deben volver a su hogar.