El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

La presidenta de la Comisión Europea advierte de que no se puede ceder terreno a Rusia en el plan de paz de Ucrania

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

«El manual de juego de Rusia no ha cambiado». La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... pleno del Parlamento Europeo este miércoles en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Kiev no pueden ceder ante Moscú. «Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas», ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que «si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  2. 2

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  5. 5

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  8. 8 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  9. 9 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  10. 10

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»