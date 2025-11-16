El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Zelenski, con varios militares ucranianos. Reuters

Zelenski anuncia una reforma anticorrupción en el sector energético tras otro escándalo

Mantener el suministro de luz y calefacción en invierno es clave para el Gobierno ucraniano

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Ante unos ciudadanos que soportan el peso de las bombas rusas desde febrero de 2022 y que ven cómo la corrupción afecta al Gobierno de ... Ucrania, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha prometido este domingo una reforma integral para sanear el sector energético. Trata así de taponar la herida creada por un escándalo de malversación de fondos que involucra a la élite gobernante, incluido un antiguo socio comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Zelenski anuncia una reforma anticorrupción en el sector energético tras otro escándalo

Zelenski anuncia una reforma anticorrupción en el sector energético tras otro escándalo