El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Volodímir Zelenski y Recep Tayyip Erdogan durante su encuentro este miércoles en Ankara. AFP

Zelenski apuesta por reactivar la negociación directa con Rusia en Estambul

El presidente ucraniano coincide con Erdogan en Estambul en la necesidad de retomar las conversaciones con Moscú para acabar con la guerra y facilitar el intercambio de prisioneros

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Volodímir Zelenski trabaja contra el reloj. Los rusos avanzan, cada vez tienen más cerca hacerse con el control de una ciudad clave en el frente ... del Este como Pokrovsk y el presidente ucraniano visitó la cuarta capital de los últimos días para recabar apoyos. Tras su paso por Atenas, París y Madrid, el mandatario se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara con el objetivo de «reavivar el proceso de negociación» con Rusia. Poner fin a la guerra y acelerar los esfuerzos de intercambio de prisioneros fueron los puntos clave de la reunión mantenida por los dos presidentes en la capital otomana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Zelenski apuesta por reactivar la negociación directa con Rusia en Estambul

Zelenski apuesta por reactivar la negociación directa con Rusia en Estambul