Zelenski y Trump en su reunión del pasado mes de agosto. AFP

Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo

Los líderes europeos respaldan a Kiev en su demanda de «una paz digna» y una negociación que parta de la actual línea del frente y que no debilite el ejército ucraniano

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

Coincidiendo con la celebración en Ucrania del Día de la Dignidad y la Libertad, su presidente, Volodímir Zelenski, exigió este viernes «una paz digna» y ... rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos en los términos que recogen sus 28 puntos. Pero lo hizo de la forma más diplomática posible para evitar airar a su homólogo en la superpotencia americana. «Valoramos los esfuerzos de Estados Unidos, del presidente Trump y de su equipo para poner fin a esta guerra. Estamos trabajando en el documento elaborado por la parte estadounidense», añadió.

