La exministra de sanidad asegura que alertó a Macron en enero sobre el peligro del coronavirus

Miércoles, 1 de julio 2020 | Actualizado 02/07/2020 00:11h.

POR PAULA ROSAS

«¡No pueden decir que no fuimos reactivos!». La exministra de Sanidad, Agnès Buzyn, se ha defendido de las acusaciones de laxismo y ha asegurado que en torno al 11 de enero «decidí informar al presidente de la República y al primer ministro de que se estaba produciendo un fenómeno en China», ha declarado la exministra de Sanidad, Agnès Buzyn ante la comisión de la Asamblea Nacional que investiga la gestión de la crisis sanitaria.

Por aquel entonces tan solo había medio centenar de casos declarado y no se sabía aún que el nuevo coronavirus podía transmitirse de humano a humano. «En ningún momento subestimé el riesgo. No hubo ni un día que no nos anticipáramos a la OMS o a las decisiones internacionales», señaló la antigua ministra ante los diputados. El momento decisivo se produjo el 22 de enero «cuando se empezó a hablar de transmisión interhumana. Pero yo ya había dado mi primera rueda de prensa el día anterior», se defendió Buzyn.

Desde que se conocieron los primeros tres casos en Francia, el 24 de enero, la exministra afirma que ordenó hacer un inventario de todo el material de protección existente y de las capacidades para acoger a pacientes. Buzyn aseguró que hizo el primer pedido de un millón de mascarillas FFP2 el 30 de enero, a pesar de que la responsabilidad sobre este tipo de protecciones recae en los hospitales y no en el ministerio, se defendió.

En 2010, el stock estratégico del Estado era de 1.000 millones de mascarillas quirúrgicas y 700 millones de FFP2. Pero a principios de 2020, las existencias se reducían a 117 millones de mascarillas para adultos, 40 millones para niños y ninguna reserva de FFP2.

Rusia Putin gana el referéndum para seguir en el poder, mientras la oposición monta en cólera

POR rafael m. mañueco

Ya mucho antes de que acabara la votación y a medida que avanzaba el escrutinio, la Comisión Electoral Central de Rusia empezó a publicar este miércoles datos del apoyo obtenido por la reforma constitucional promovida por el presidente, Vladímir Putin, para seguir en el poder hasta 2036. La modificación en la Carta Magna lograba un respaldo por encima del 70% de los votos emitidos.

Mientras, opositores del movimiento 'Niet' (no-a la reforma) salieron a protestar en distintos puntos de Moscú y San Petersburgo. Unos pocos lo hicieron en la Plaza Roja, pero la Policía les detuvo. Los activistas convocaron a sus partidarios en la céntrica plaza Pushkin de la capital, que fue totalmente tomada por antidisturbios. Aún así, cientos de manifestantes mostraron su malestar.

Ha indignado no sólo que la Comisión Electoral hiciera propaganda del 'sí' antes del cierre de las urnas, sino que la votación durara una semana, algo sin precedentes en el mundo. Las urnas estuvieron disponibles desde el 25 de junio para, según el Gobierno, facilitar un sufragio escalonado que evitara aglomeraciones y contagios por coronavirus.

Resultado amañado

La oposición, sin embargo, dice que el procedimiento fue un «pretexto» para amañar el resultado. Según constataron algunos medios, se llevaron urnas itinerantes a casas e incluso se colocaron en autobuses y en maleteros de coches. También hubo quien pudo votar más de una vez de forma telemática y se denunciaron presiones a funcionarios para que participaran y propaganda soterrada como rifas en los colegios electorales. Pero algunas personas aseguraron que no pudieron votar porque lo hicieron otros por ellos.

Para aprobar el referéndum constitucional hacía falta el voto a favor de más del 50% de los electores, tope que se superó con creces, según los resultados oficiales.