Rusia reanuda el 1 de agosto los vuelos internacionales

POR PAULA ROSAS

Francia quiere anticiparse a la eventual llegada de la vacuna contra el Sars-CoV-2. El Consejo Científico que asesora al gobierno durante la crisis sanitaria ha esbozado un plan de vacunación, que establece como prioritario el personal sanitario y la población más expuesta por su profesión, así como las personas vulnerables o en gran precariedad.

Ante la posibilidad de que las primeras vacunas, aún en fase de ensayo clínico, estén disponibles a finales de este año y pese a las incertidumbres que aún pesan sobre su eficacia o disponibilidad, «es crucial elaborar ya una estrategia de vacunación nacional» para integrarla eficazmente en la lucha contra el virus, detalla el informe que ha elaborado el Consejo Científico, el Comité de la vacuna Covid-19 y el Comité de Investigación, Análisis y Valoración.

«La identificación de las poblaciones prioritarias es crucial» dentro de esta estrategia, añaden. Entre ellos estarían las 6,8 millones de personas en Francia bajo riesgo de exposición profesional, con 1,8 millones con una «prioridad muy elevada», esencialmente profesionales de la sanidad. Los otros 5 millones de «prioridad elevada» son aquellos expuestos al virus por su profesión, ya que están en contacto con la población, como comerciantes, profesores o conductores de autobús.

Las personas vulnerables ya sea por su edad o por su estado de salud, unos 23 millones de franceses, y las que viven en una gran precariedad, unas 250.000 personas, son otros de los grupos prioritarios.

En total, unos 30 millones de franceses recibirían de forma prioritaria la vacuna, aunque el Consejo descarta, sin embargo, la posibilidad de que esta sea obligatoria.

POR iñigo gurruchaga

Las aerolíneas y las empresas del sector turístico británico manifiestan indignación contra la cuarentena decretada por el Gobierno, que sin embargo sostiene que su primer día de operación confirmó que la gran mayoría de viajeros desea cumplir con la obligación de aislarse durante 14 días. Es quizás la medida más controvertida de la estrategia contra la pandemia.

Las cifras ofrecidas por el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en la rueda de prensa diaria sobre la crisis del coronavirus, indican que la epidemia mantiene un ritmo de reducción en el número de contagios y de víctimas mortales. Todos los residentes y las plantillas de residencias de mayores habrían sido testados, en una nueva indicación de que se corrige el desorden de la estrategia gubernamental

Hancock afirmó también que el índice de transmisión está por debajo de 1 en todo el país, en contra de las informaciones del fin de semana que señalaban que en el noroeste y sudoeste de Inglaterra supera ligeramente la marca que expande el virus. Si estos datos son los que maneja el Gobierno, ¿qué necesidad había de prolongar el enorme daño al sector turístico?

Para Hancock, la ciencia es clara. Los comités de científicos habrían estudiado en los últimos días los efectos de la cuarentena. Pero para Michael O'Leary, patrón de Ryanair, es un «truco político», porque la Policía no puede comprobar el cumplimiento del encierro de 14 días con la información básica que pide a cada pasajero: su número de teléfono y la dirección en la que pasará dos semanas encerrado.

British Airways y EasyJet han ido más lejos y han enviado al Gobierno una carta legal con una serie de puntos, pidiendo respuestas que, de no ser satisfactorías, les podrían llevar a la presentación de una querella judicial contra una decisión, no sometida al Parlamento. Para ambas compañías, no puede justificarse porque somete a los viajeros a mas reclusión que a los infectados o porque la llegada de visitantes de países con menos contagios contribuiría a su reducción en Reino Unido.

Un portavoz del primer ministro defendió que la cuarentena está plenamente justificada. «Si limitamos el riesgo de que se introduzcan nuevos casos desde el extranjero, podemos contribuir a la reducción de la probabilidad de una segunda ola de coronavirus», dijo. Y también que los 14 días son necesarios, porque pasa «un número significativo de días» antes de que los infectados tengan síntomas.

Furia y carretera

La rabia de agencias de viajes y operadores turísticas ha sido expresada por Paul Charles, consultor y relaciones públicas, que encabezó la semana pasada una campaña del sector para evitar la decisión. Frustrado por un Gobierno «que no escucha» y que no entendería la gravedad del daño que está causando al turismo, afirma que la falta de claridad sobre el fin de la cuarentena paraliza a clientes potenciales.

Charles ofrecía en un diálogo con la revista 'Travel Trade Gazette' una versión original de lo que está ocurriendo. A su juicio, puede tratarse de una treta diseñada por Dominic Cummings, asesor principal de Boris Johnson, para mostrar a los países europeos que dependen del turismo la importancia del mercado británico, en el contexto de la negociación sobre la futura relación con la Unión Europea.

La adjudicación a Cummings del impulso de la cuarentena ha sido anotada en varios medios en los últimos días. Pero achacándole un deseo de conectar la acción del Gobierno con la mayoría de la población. Una encuesta de YouGov daba el día 2 un 63% de apoyo a la cuarentena y un 24% a quienes son partidarios de imponerla solo a los que llegan de países con muchos casos.

Un joven barbudo de Bedford que no quiso dar su nombre esperaba a sus tías, a primera hora de la tarde, en el aeropuerto de Heathrow. Venían en el vuelo procedente de la capital de Pakistán, Islamabad. Acusaba al Gobierno de crear confusión, porque «no sabemos si los aduaneros van a recoger el formulario», en el que cada pasajero ha de dar sus datos y los medios para localizarlo durante la cuarentena.

Como quienes llegan al país tienen que organizar transporte privado a su residencia, para evitar los riesgos del público, proliferaban los conductores a las puertas del pasillo de pasajeros en la zona de 'Llegadas'. Otro joven musulmán de larga barba, taxista profesional, esperaba con una foto a dos personas para llevarlas desde el oeste de Londres al norte de Gales, unos 180 kilómetros.

POR rafael m. mañueco

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció ayer que su país reanudará las conexiones internacionales a partir del próximo 1 de agosto, por primera vez después de que suprimiese los vuelos el pasado 27 de marzo a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los únicos tres países con los que Rusia se propone restablecer el tráfico aéreo, por ahora, son Reino Unido, Tanzania y Turquía, aseguró la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, responsable en el Ejecutivo ruso de la gestión de la actual crisis sanitaria.

El ministro de Transporte, Evgueni Ditrij, por su parte, declaró que hay intención de ampliar lo antes posible la lista de países con los que Rusia restablecerá los vuelos y, con tal objetivo, explicó «se están llevando a cabo negociaciones con unos 30 estados más».

Así las cosas, los tres primeros países con los que Rusia ha abierto su frontera son Reino Unido, Tanzania y Turquía, cuyos ciudadanos podrán ya solicitar los correspondientes visados, trámites que Moscú suspendió en marzo. De momento, los vuelos desde Rusia serán realizados solamente desde los aeropuertos de Moscú, San Petersburgo y Rostov del Don y lo harán con destino a Londres, Ankara, Estambul y Zanzíbar.

No obstante, los rusos que aprovechen el levantamiento de restricciones para viajar al Reino Unido se encontrarán con que tendrán que observar allí una cuarentena de 14 días nada más llegar. Por eso, es poco probable que los vuelos vayan repletos. No así en relación con Turquía, a donde las agencias de viajes rusas venden ya billetes y paquetes turísticos con enorme demanda, y a Tanzania, un país al que también se suelen desplazar los rusos por razones de ocio, pero no de forma masiva como a Turquía, Egipto, Túnez, España, Grecia Italia o Chipre. Sin embargo, este año el país africano, concretamente el archipiélago de Zanzíbar, podría convertirse definitivamente en uno de los destinos estrella para el turista ruso.

Gólikova reiteró que el criterio epidemiológico para que Rusia abra su frontera deberá ser que el país en cuestión tenga una incidencia de propagación de la COVID-19 de no más de 40 contagios por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Para entrar en Rusia, los extranjeros deberán presentar además un certificado de haber dado negativo en un test de coronavirus efectuado no antes de las últimas 72 horas.

Otro criterio importante, según subrayan las autoridades rusas, es la «reciprocidad». Aunque un país reúna los requisitos necesarios desde el punto de vista sanitario, sus nacionales no tendrán acceso a Rusia si la apertura de fronteras no se efectúa en las dos direcciones. . Ello hace suponer que, si no hay muchos más países en la lista de reanudación de vuelos del 1 agosto, es porque no se está dando tal reciprocidad, ya que la situación sanitaria en un gran número de ellos es satisfactoria.

Preguntada durante una comparecencia ante la prensa sobre por qué precisamente Tanzania es uno de los tres destinos abiertos a los rusos, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova respondió que «es un destino muy popular». Choca, sin embargo, el hecho de que en esa primera lista no haya ningún país de la antigua Unión Soviética, con varios de ellos, Moscú mantiene estrechas relaciones.