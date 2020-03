Francia vota con miedo a la abstención Un peatón observa carteles de candidatos a las elecciones municipales en París. / EFE La primera vuelta de las municipales se celebra hoy en un país dividido entre acudir a las urnas o permanecer en casa PAULA ROSAS PARÍS. Domingo, 15 marzo 2020, 02:45

«El colegio estará cerrado a partir del lunes». A las puertas de la escuela de primaria Chabrol, del distrito 10 de París, un cartel escrito a mano por su directora advierte a los padres de la suspensión de las clases hasta nuevo aviso para frenar el coronavirus. El recinto, sin embargo, como todo el resto de los centros electorales del país, abrirá hoy para los votantes, muchos de los cuales se enfrentan al dilema: ¿acudir a las urnas por conciencia democrática o quedarse en casa por responsabilidad sanitaria?

Bien pasados los 80, Christiane Morvan vive enfrente de la escuela, pero en la víspera aún no había decidido si atravesará hoy la calle para hacer cola junto a sus vecinos y elegir nuevo alcalde o alcaldesa. «Con todo lo que está pasando estoy un poco abrumada la verdad, no sé qué hacer». Sabe que es población de riesgo, ha escuchado las consignas que el jueves dio el presidente, Emmanuel Macron, en su discurso a la nación, en el que recomendó a los mayores de 70 años y a los más vulnerables que evitaran salir de casa lo máximo posible. Pero luego quedó desconcertada al conocer que, a pesar de los llamamientos a limitar los contactos, los comicios se mantenían.

Sus vecinos, Bernard e Irene Durquety, en la setentena, sí piensan ir a votar porque, a pesar de los riesgos, «hay que echar a esta alcaldesa», la socialista Anne Hidalgo, confiesa ella. «Tomaremos precauciones, mantendremos la distancia, usaremos el gel desinfectante y llevaremos nuestro propio bolígrafo», reconoce Bernard que, de todas formas, no parece muy preocupado. «Tampoco es que nos vayamos a morir mañana todos y, de todas formas, si no es esta, dentro de seis meses habrá otra epidemia, no vamos a paralizarlo todo». Cuando se le recuerda cómo están las vecinas Italia y España, reflexiona: «Esas medidas llegarán aquí después de la segunda vuelta».

Es esa segunda ronda, que deberá celebrarse el domingo 22, la que más preocupa a las autoridades. Con una epidemia que se expande a una velocidad imprevisible, pensar con una semana de antelación parece hoy día tan difícil como predecir el futuro.

Las medidas más duras aún no han llegado y en París, no demasiado afectada por ahora por el COVID-19, la sensación es de una calma extraña. Como todos los sábados desde hace un año y medio, y a pesar de la prohibición de las concentraciones de más de 100 personas, los 'chalecos amarillos' volvieron a manifestarse ayer. La protesta principal contó con unas 400 almas, pero avanzando frente al colegio Chabrol, un grupo de diez liderados por Sophie Tissier hacía la guerra por su cuenta.

«Todo esto es una maniobra de Macron para controlarnos a través del miedo», plantea la activista, la primera que convocó, allá por enero de 2019, una concentración de 'chalecos amarillos' en los Campos Elíseos. Tissier no niega el peligro del virus. Ella misma porta una mascarilla y asegura tener «300 más para los manifestantes que nos las pidan». Imposibles de encontrar en las farmacias, reconoce que son protecciones de obra, «pero algo ya filtran». Sin embargo, asegura, en un discurso que se escucha en no pocos opositores al Gobierno, «que Macron busca dar miedo a la población con todas estas medidas excesivas para luego atribuirse el papel de protector y sacar un mejor resultado» en unos comicios en los que los sondeos no le son muy favorables.

El pequeño cortejo, que se dirige a la estación del Este, pasa por delante del mercado de Saint Quentin, donde el aroma de los pollos que Gérard y Anne-Marie asan cada día en su puesto se extiende por todo el edificio. Pero son pocos los que acuden a comprar. Si un sábado al mediodía apenas queda nada detrás del mostrador, ayer las doradas aves seguían dando vueltas y una montaña de patatas ya cocinadas esperaba comprador. «Desde el martes pasado hemos podido perder un 50% de la clientela. Y esto va a ir a peor porque, sin colegios, mucha gente se ha llevado a los niños al campo», lamenta Gérard.

Las escenas de compras compulsivas que se han visto en hipermercados de la periferia, quedan lejos del centro de París. En el Monop de la plaza Franz Liszt, las estanterías siguen repletas. Hay algo menos de pasta, eso sí. Pero el papel higiénico no falta. «Yo creo que aquí no somos como en EE UU o en otros países», dice Rachid, uno de los reponedores. «De todas formas, las casas en París son tan pequeñas que nadie tiene espacio para acumular nada», dice, y estalla en risas.