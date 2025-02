El Gobierno británico crea confusión sobre restricciones contra la cepa india

Iñigo Gurruchaga Londres Martes, 25 de mayo 2021, 19:23 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

El Gobierno británico no informó a ocho ayuntamientos de Inglaterra de su decisión de evitar los movimientos no esenciales de entrada y salida de sus distritos, limitándose a publicarla en una de sus páginas en internet, el pasado martes. Una semana después, parece que incluyó erróneamente algunas áreas y que las medidas más duras no deben aplicarse.

Ministros y portavoces del Gobierno no han logrado aclarar lo que el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, ha calificado como «un importante error de comunicación». Los dirigentes políticos y de entes locales de Salud Pública afirman que es suficiente cumplir normas como reunirse solo al aire libre con personas con las que no se cohabita o que se respeten las distancias físicas.

La decisión se debió al aumento de casos de la llamada variante india, o B.1.617.2, cuya prevalencia ha aumentado sustancialmente en algunas áreas; especialmente en Bolton, cerca de Mánchester. Los datos son insuficientes para confirmar si tiene una capacidad de transmisión similar a la detectada al final de 2020 en Kent, que justificó un confinamiento en enero y se extendió por otros países.

Las vacunas tienen un efecto menor con esta variante que con cepas anteriores, según los expertos. El alto nivel de vacunación y la puesta en marcha de sistemas intensivos de test en las áreas afectadas son los frenos a la expansión del virus que no existían antes. Datos parciales sugieren que se ha extendido más entre la población escolar.

El alcalde de Leicester afirmó en la tarde del martes que el Gobierno le había explicado que se incluyó por error a su ciudad en la lista de ocho distritos. El de Londres también se reunió con miembros del Ejecutivo, que le confirmaron que el distrito de Hounslow, donde habitan más de 10.000 empleados del vecino aeropuerto de Heathrow, no debe convertirse en una zona de movimiento restringido.