El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump. EFE

La hora del depredador

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:53

Comenta

Uno de los escritores que mejor explica el éxito de los llamados 'hombres fuertes' en muchos países del mundo es Giuliano D'Empoli. El autor ... italiano-suizo disecciona con maestría el liderazgo personalista en auge, que hace más perfectas a las dictaduras y debilita a las democracias empujándolas hacia el autoritarismo. En su primera novela, 'El mago del Kremlin', ofreció un análisis apasionante de los entresijos del poder en la corte del zar Vladímir Putin. En su nuevo libro, 'La hora del depredador', comparte intuiciones agudas sobre la convergencia de estilos entre algunos líderes de la revolución tecnológica y los caudillos populistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La hora del depredador

La hora del depredador