La justicia alemana investiga el presunto homicidio de dos infectados con covid-19

POR JUAN CARLOS BARRENA

La justicia alemana investiga como posible homicidio por imprudencia la muerte de dos personas que resultaron contagiadas en una infección masiva de coronavirus durante una fiesta en un restaurante en la región de Frisia Oriental, en la costa del mar del Norte. Más de 30 de los 50 invitados a celebración de carácter privado resultaron infectados durante la celebración. Dos de ellos murieron poco después víctimas de la enfermedad. La fiscalía de la localidad de Aurich encargada del caso ha señalado que todos los asistentes a la fiesta están siendo interrogados. Aunque la acusación pública no ha querido revelar el nombre del local donde se produjo el brote de Sars-Covid-2, el diario Ostfriesen Zeitung señala que se trata del restaurante «Alte Scheune» de la localidad de Moormeland. Una portavoz de la fiscalía de Aurich señaló que la investigación tiene lugar contra desconocidos.

«Por el momento solo tenemos testigos que están siendo interrogados. No hay aún ningún sospechoso», señaló. Existe la posibilidad de una actuación culpable en el caso de que alguien acudiera a la fiesta pese a ser consciente de que tenía síntomas de la enfermedad infecciosa. La policía trata ahora de reconstruir el desarrollo de la velada festiva, que tuvo lugar el pasado mes de mayo. Según el citado rotativo, tres de los invitados a la celebración en el restaurante habían mostrado con anterioridad síntomas de contagio con el coronavirus. Como consecuencia del brote, más de 200 personas fueron sometidas a cuarentena domiciliaria, entre ellos varios empleados del astillero Meyer Werft en Pappenburg. El propietario del restaurante asegura que había seguido en su local minuciosamente todas las normas de higiene dictadas para combatir la epidemia de coronavirus.

El ministro federal de Cooperación y Desarrollo, Gerd Müller, ha exigido que Alemania acoja al menos a 2.000 refugiados del campamento de Moria en la isla griega de Lesbos, destruido por un incendio provocado tras registrarse un brote de coronavirus. Aunque el gobierno de Berlín, presidente de turno de la UE, exige una solución europea para el reparto de los más de 12.000 migrantes que residían en el citado campamento, Müller afirmó que Alemania debe ser el primer país en «dar una señal de humanidad» y aprovechar la oferta de acogida hecha por varios estados federados germanos en declaraciones a la televisión pública alemana ARD. Tras la tragedia de Lesbos, los gobiernos regionales de Berlín, Turingia y Renania del Norte-Westfalia han expresado su disposición a recibir a cientos de refugiados del campamento de Moria. El primer ministro del último de los tres estados, el cristianodemócrata Armin Laschet, destacó que su región está dispuesta a acoger a un millar de migrantes en situación de precariedad tras el incendio en Lesbos, pero insistió también en la necesidad de un acuerdo europeo para resolver el problema.

«Hace falta una solución de gran envergadura y no basta con una actuación individual por parte de Alemania», dijo Laschet. Los sucesos en la isla de Lesbos dieron pie a varias manifestaciones espontáneas en varias grandes ciudades de Alemania para reclamar que el gobierno federal organice la acogida de los migrantes de Lesbos y los de otras islas griegas. Más de 3.000 personas se sumaron a la manifestación celebrada anoche en Berlín, mientras en Leipzig fueron unas 1.800, otras 1.200 en Hamburgo y varios centenares en Fráncfort. Tanto la canciller federal, Angela Merkel, como el ministro del Interior, Horst Seehofer, son reticentes a que Alemania tome la iniciativa en el rescate de esos refugiados por el temor a que otros países de la UE no sigan su ejemplo si antes no ha habido un acuerdo en Bruselas. Tanto Austria como los Países Bajos han expresado su rechazo a sumarse a un programa de acogida urgente para los migrantes de Lesbos.

El gobierno alemán ha declarado regiones de riesgo y anunciado la alerta de no viajar a Praga, la capital de la República Checa, los cantones suizos de Ginebra y Vaud, así como varios departamentos franceses y regiones croatas por el elevado número de casos de contagio con el coronavirus. El ejecutivo de Berlín aconseja prescindir de viajes no necesarios a la isla francesa de Córcega y las regiones galas de Auvernia-Ródano-Alpes, Nueva Aquitania y Occitania y varias provincias y localidades croatas en el Adriático como la ciudad de Duvrovnik.

Reino Unido El Gobierno británico prohíbe reuniones de más de seis personas

POR iñigo gurruchaga

No más de seis residentes en Reino Unido podrán reunirse desde el lunes en sus viviendas o al aire libre, so pena de ser dispersados, multados o detenidos por policías o miembros de un cuerpo especial de «guardias de Covid». El primer ministro, Boris Johnson, anunció la medida como una forma de evitar un segundo confinamiento, dado el ascenso de casos positivos en los últimos días.

Tras acercarse a los 3.000 casos diarios, en las dos últimas jornadas ha habido una ligera reducción. El nivel de positivos se ha triplicado desde la tercera semana de agosto. Afecta a una proporción alta de jóvenes y el promedio de fallecimientos diarios no llega a diez, pero los asesores del Gobierno señalan que la evolución en otros países europeos muestra que tras el aumento de casos llega el de muertes.

La prohibición fue anunciada en la tarde del miércoles y simplifica- es «la regla de seis», en el eslogan acuñado por Johnson- la guía del Gobierno. Diversas órdenes se habían acumulado en el tiempo sin que la mayoría del público tenga una nítida idea de qué tipo de encuentros puede mantener. Ni Johnson ni sus asesores descartaron que la medida tenga que extenderse más allá de la Navidad. Centros de trabajo o escuelas mantendrán su actividad.

La única alternativa a falta de vacuna sería la generalización de los test 'lamp'(amplificación isotérmica mediada por bucle), según Johnson. Permitirían hacer pruebas diarias a la población, porque dan resultados «en noventa, e incluso 20, minutos». Se basan en la ampliación con cebadores del material genético del virus, lo que permite su detección visual o mediante colorantes.

El coste de tal operación se estima en más de cien mil millones de euros y la provisión de materiales y distribución de test plantearía retos, según expertos citados en los medios británicos que dudad sobre su viabilidad. El actual sistema de rastreo de brotes produce un número alto de test en comparación con otros países europeos: más de 175.000 diarios y más de 17 millones acumulados. Estaría sufriendo problemas agudos de capacidad en las últimas semanas, que el Gobierno achaca a la mayor demanda y a peticiones de asintomáticos, a quienes no se ofrece el test.

Rusia La revista The Lancet invita a un debate científico sobre si la vacuna rusa es o no segura

POR rafael m. mañueco

La revista científica The Lancet ha invitado a los autores del estudio sobre la vacuna rusa contra el coronavirus Spútnik V, publicado en sus páginas, a responder a las preguntas de los colegas que dudan de las conclusiones extraídas por los científicos rusos, aseguró un portavoz de la publicación británica a la agencia rusa RIA-Nóvosti.

La semana pasada, The Lancet publicó los resultados de las dos primeras etapas de los ensayos clínicos de la Spútnik V, el fármaco creado por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú, pero, a continuación, especialistas de todo el mundo difundieron una carta abierta en la web de la publicación italiana Cattivi Scienziati expresando sus dudas sobre la vacuna rusa. El estudio dado a conocer por The Lancet certifica que la vacuna rusa es segura y eficaz. La Spútnik V recibió la certificación oficial en Rusia el pasado 11 de agosto y ahora se encuentra en la tercera etapa de los ensayos.

Mientras tanto, la vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rákova, anunció ayer a través de un comunicado que en la ciudad ya se están vacunando con la Spútnik V los primeros voluntarios. El Ayuntamiento capitalino sostiene que se han enviado una invitación para inocularse contra la covid-19 a 40.000 moscovitas. De ellos, 5.000 han aceptado la proposición y están ya inscritos para recibir cita.

El Ministerio de Sanidad ruso informó esta semana de que el primer lote de la primera vacuna rusa se distribuye ya en los centros sanitarios del país. El ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko, aclaró que la puesta en circulación del fármaco en la actual etapa está destinada a vacunar a los grupos de riesgo, concretamente a maestros, personal médico y agentes de las fuerzas del orden. En Moscú se ha invitado también a los periodistas a vacunarse gratuitamente cuando lo deseen.

Desde el miércoles en la capital rusa se han registrado 695 nuevos contagios por covid-19, que son 53 más que el día anterior. El total de infectados en Moscú se sitúa actualmente en 269.079 de los que 226.274 consiguieron recuperarse. La primera ciudad del país anota además 14 nuevos fallecimientos, dos más que el día anterior. Alcanza así la cantidad total de 4.947 decesos y 37.858 casos activos.

Rusia lleva ya una semana por encima de los 5.000 contagios. Desde ayer miércoles el país eslavo detectó más de 5.363 nuevos casos de coronavirus, que son 145 más que el día anterior. El número total de contagiados en Rusia desde el comienzo de la pandemia asciende así a 1.046.370 pacientes, de los que 862.373 se curaron. Desde ayer se han contabilizado además 128 nuevos fallecimientos, 14 menos que el día anterior, lo que sitúa en total de muertes desde el comienzo de la epidemia en 18.263. Sigue habiendo 165.734 casos activos.