Los médicos consideran que Alemania sufre ya la segunda oleada

COLPISA Martes, 4 de agosto 2020, 08:04 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

La federación médica alemana Marburger Bund considera que Alemania ha entrado ya en la segunda oleada de infecciones de coronavirus. »Nos encontramos ya en una segunda y plana en su crecimiento oleada de contagios», afirma la presidenta de la federación, Susanne Johna en declaraciones al rotativo 'Augsburger Allgemeinen'. Aunque subraya que no es comparable en cifras a la de marzo y abril, aumenta actualmente el número de infecciones. «Con ello existe el peligro de que los éxitos que hemos alcanzado hasta ahora en Alemania se disuelvan al combinarse las ansias de normalidad con el deseo de olvidar la enfermedad», señala Johna, quien subraya que los hospitales se encuentran preparados para la segunda oleada y advierte de que se deben seguir respetando las normas de higiene y restricciones.

«Todos ansiamos el retorno a la normalidad, pero nos encontramos en una situación que no es normal», señala la experta, quien insiste en que las cosas no cambiarán hasta que no exista una vacuna efectiva para inmunizar a la población.

Al contrario que en la primera oleada, en esta segunda no se debe generalizar la disposición de camas hospitalarias para atender a los pacientes infectados, sino orientarse por las necesidades a la hora de liberar plazas. «Como el desarrollo de la pandemia se acumula lentamente, tenemos que proporcionar opciones de tratamiento graduado para los pacientes de Covid-19, por lo que tenemos que introducir una actuación escalonada», señala la presidenta de la más importante organización de profesionales alemanes de la medicina.

En la práctica supone en la primera fase tener a disposición un número reducido de camas de cuidados intensivos. Cuando están ocupadas se pasa a la fase dos con el incremento inmediato de las capacidades en las plantas de cuidados intensivos. «Y así paso a paso hasta que, llegada la máxima situación de alarma, se agoten las capacidades de cuidados intensivos», señala Johna, que aconseja el mismo proceso escalonado a nivel regional para las plantas normales en los hospitales pero a la inversa, es decir, «con la reducción paso a paso de los previstos ingresos» de pacientes con otras enfermedades.

Según datos de este domingo del DIVI, el registro central para Alemania de pacientes en cuidados intensivos, solo 272 infectados con Covid-19 ocupaban una de sus plazas en todo el país, 129 de ellos con respiración asistida.

En toda Alemania hay registradas 21.000 camas de cuidados intensivos de las que 12.200 se encuentran libres actualmente. La internista y especialista en higiene hospitalaria rechaza además decididamente la idea difundida por negacionistas de la enfermedad y seguidores de teorías conspirativas de que el virus no es mortal. «En Alemania han muerto ya demasiados por el coronavirus. Todos los días mueren en el mundo varios miles más», subraya en el rotativo de Augsburgo, en el que comenta que la enfermedad no solo supone una lucha a vida o muerte.

«Mucha gente tendrá secuelas permanentes. Se verán limitados en su vida cotidiana porque sus pulmones o riñones ya no funcionan con normalidad. Algo que afecta también a pacientes jóvenes», advierte la presidenta del Marburger Bund.

Por otro lado, las autoridades sanitarias del estado federado de Baviera destacaron este martes que el brote de coronavirus registrado en una fábrica de conservas vegetales en la localidad de Mamming es mayor de lo esperado inicialmente, con la infección verificada de al menos 166 de los 600 empleados de la empresa «La fábrica ha sido clausurada completamente», informaron las autoridades del distrito de Dingolfing-Landau.

Todos los operarios se encuentran en cuarentena domiciliaria obligatoria, al igual que los 130 empleados de otras dos plantas de la misma empresa. Anteriormente y en la misma localidad se había registrado un fuerte brote entre los temporeros de una granja que suministra verduras a la fábrica.

Más de 230 personas que trabajaban en la cosecha del pepino y pepinillo resultaron infectadas y fueron inmediatamente sometidas a cuarentena forzosa. Para vigilar su cumplimiento, el Ministerio del Interior bávaro ha desplazado a Mamming a decenas de policías. «la ejecución consecuente de la cuarentena es decisiva para controlar lo antes y mejor posible el foco de infecciones local», subrayó el titular de Interior de la sureña región alemana, el socialcristiano Joachim Herrmann.

Autorizar las protestas

La ministra federal de Justicia, Christine Lambrecht, se ha mostrado en contra de prohibir las protestas de los negacionistas del coronavirus, pese a que en la manifestación celebrada en Berlín el pasado sábado se violaron masivamente las normas de higiene y distancia física social. «Considero muy importante que puedan celebrarse manifestaciones y que la gente pueda expresar en ellas de manera pública y libre su opinión sobre la política actual del gobierno para combatir el coronavirus», afirma Lambrecht en declaraciones a 'Der Spiegel'. «Sin embargo resulta perturbador e inaceptable que se atente en esos actos de manera intencionada y provocadora contra las normas de protección vigentes», añade la ministra, quien exige que las autoridades locales impongan con severidad y de manera consecuente el respeto a las reglas «con independencia de la meta de cada manifestación».

La aplicación alemana para el rastreo de contagios de coronavirus y advertir a sus usuarios a través de móviles inteligentes de contactos con personas infectadas comenzará a funcionar en breve en cinco idiomas más, tras activarse antes del verano en alemán, inglés y turco. «Las versiones en árabe, polaco, búlgaro, rumano y ruso están actualmente en desarrollo», destaca la secretaria de Estado Digital, Dotothee Bär, en el diario 'Rheinische Post'. Con más de 16,4 millones de usuarios, la aplicación alemana ha sido descargada por más personas que todas las demás desarrolladas en Europa juntas, afirma Bär, quien comenta que la «Corona App» alemana se puede descargar también en los restantes países de la UE, así como en Turquía, Suiza, Noruega y Gran Bretaña.

El sindicato alemán de docentes escolares VBE considera irreal e ilusorio el retorno a la normalidad lectiva tras el fin de las vacaciones estivales. «No va a haber clases con normalidad en todo el país y con horarios completos», afirma el presidente del sindicato gremial, Udo Beckmann, en el periódico 'Die Welt'. Los políticos no han hecho sino despertar una ilusión y asegurar que algo se puede llevar a cabo «cuando resulta impracticable aunque las cifras de las infecciones continúen siendo bajas», dice Beckmann, quien recuerda que un buen número de docentes no puede dar clases presenciales por pertenecer a los grupos de riesgo y sigue existiendo además un déficit de maestros y profesores en Alemania. «Pese a la contratación de profesionales titulados pero sin formación pedagógica y la recuperación parcial de profesionales jubilados, los recursos personales no alcanzan», subraya el líder sindical, que considera también insuficientes las medidas de higiene dictadas ante el inicio del nuevo curso escolar, ya que ponen en peligro la salud del personal docente.

REINO UNIDO

El 7,1% de británicos ha tenido Covid-19

POR iñigo gurruchaga

Siete de cada cien británicos habría tenido una infección de Covid-19, pero los porcentajes de prevalencia son diferentes para grupos sociales o de edad. Por ejemplo, entre los menores de 30 años que pertenecen a «minorías étnicas» y viven en Londres, es del 18,4%. Son datos del primer estudio publicado por investigadores de UK Biobank.

El banco de datos médicos reclutó entre 2006 y 2010 a 500.000 voluntarios de entre 40 y 69 años, a los que extrajo muestras de sangre, orina y saliva. Rellenaron un largo cuestionario y aceptaron que la organización les pida otras muestras y tenga acceso permanente a su historial médico. El 'biobanco' británico se ha convertido en un recurso para investigadores de Reino Unido y de más de sesenta países del mundo.

Entre los participantes en Biobank, esta vez 116.000 se ofrecieron para enviar muestras mensuales de sangre y 20.000, algunos con sus hijos y nietos, fueron elegidos, de tal modo que son representativos de la sociedad británica. Estos resultados son la primera entrega de una serie de informes que medirán la duración y comportamiento de anticuerpos, o las relaciones genéticas en la infección.

Entre los más pobres, el porcentaje de pasadas infecciones era en mayo y junio de 8,9% y entre los más ricos del 6,1%. Hay más en Londres, 10,4%, que en el sudoeste de Inglaterra o en Escocia, 4,4%. El doble de menores de 30 años, 10,8%, que de mayores de 70 contagiados, 5,4%. Los censos británicos clasifican a «minorías étnicas» como negros, surasiáticos o blancos; los respectivos porcentajes de infección son 11,3%, 9% y 6,9%.

RUSIA Detectado un brote en un crucero fluvial en el Volga

POR rafael m. mañueco

Nueve miembros de la tripulación del barco ruso para cruceros fluviales 'Alexánder Suvórov' han dado positivo en un test de coronavirus realizado después de una alerta previa por el contagio de un pasajero y de que algunos de ellos mostrasen síntomas de Covid-19. El brote fue detectado la semana pasada durante una parada de la embarcación en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, pero se dio a conocer ayer.

Según la fiscalía local, todos los pasajeros, un centenar aproximadamente, fueron evacuados de inmediato mientras tres de los nueve infectados tuvieron que ser hospitalizados y los otros seis confinados en cuarentena. El barco, que pertenece a la compañía de cruceros Vodojod, debería haber zarpado hoy por el Volga río abajo hasta la ciudad de Volgogrado, pero permanecerá por el momento amarrado en un muelle aislado en Nizhni Nóvgorod para su desinfección.

La publicación digital rusa RBK, que cita fuentes de la empresa de cruceros, sostiene que el órgano de control Rospotrebnadzor había informado que a un pasajero de un crucero anterior a bordo del 'Alexánder Suvórov' se le diagnosticó coronavirus, razón por la que se decidió efectuar pruebas entre los miembros de la tripulación y se pudo descubrir los nueve casos.

Aquellos que no dieron positivo se encuentran ahora a la espera de que se les devuelva la nave para reanudar los cruceros. Las travesías fluviales a través de los numerosos ríos rusos constituyen una de las formas de descanso durante el verano de turistas locales y extranjeros. El Volga, uno de los símbolos de Rusia, concentra la mayoría de estos cruceros por su enorme longitud (3.530 kilómetros), es el río más largo de Europa, y porque acumula en su recorrido el mayor número de ciudades antiguas rusas. También por la belleza de su naturaleza.

El Volga está además conectado mediante canales artificiales con Moscú, por el río Moskova, con San Petersburgo, por los ríos Nevá y Svir, a través del embalse de Ribinsk y los lagos Onega y Ladoga y con Arjánguelsk a través del mar Blanco. En el sur también está unido al río Don por otro canal. De esta manera, las principales ciudades de la parte europea de Rusia, incluyendo Moscú, tienen salida a través del Volga a cinco mares: Báltico, Blanco, Caspio, Azov y Negro.

En el conjunto de Rusia continúan disminuyendo los casos de COVID-19. Hoy se han registrado 5.159 positivos, que son 239 menos que el día anterior. La muertes, sin embargo, ha aumentado de 79 el lunes a 144 hoy. El total de contagios desde el comienzo de la pandemia se sitúa ya en 861.423 y el de fallecimientos en 14.351.