Médicos rusos denuncian las estadísticas oficiales de muertos entre los sanitarios

rafael m. mañueco

Alexéi Erlij, cardiólogo y jefe de la UCI del Hospital Clínico Bauman número 29 de Moscú, es uno de los creadores de la «lista de la memoria», una web destinada a aclarar el número de sanitarios muertos en Rusia durante la actual pandemia. Según sus declaraciones a la publicación digital Meduza, «no hay estadísticas fiables de fallecidos por la Covid-19 entre el personal médico» ruso.

Erlij asegura que en muchos hospitales «no se hacen pruebas de coronavirus a los sanitarios y los que fallecen no figuran como víctimas de la enfermedad». A su juicio, «nuestros funcionarios juegan así con las estadísticas». El cardiólogo ruso, que se encuentra en cuarentena en sus casa por haber dado positivo en el test de la Covid-19, se queja de no haber logrado que ni el Ministerio de Sanidad ni ningún otro estamento oficial le hayan facilitado datos de la mortalidad entre los médicos.

En declaraciones a la agencia AFP, Erlij sostenía hace unos días que el 70% del personal de su departamento tiene coronavirus y volvía a denunciar la falta de medios de protección con los que los trabajadores de la medicina se están viendo obligados a hacer frente a la pandemia. Asegura que «muchos hospitales se han convertido en verdaderos focos de propagación del virus». La «lista de la memoria», explica, «además de un medio de conteo es una forma de homenaje a nuestros colegas fallecidos». En ella figuran ya más de 250 nombres, de los cuales 112 corresponden a Moscú.

Por su parte, el portal Mediazona, creado por componentes del grupo Pussy Riot y muy crítico con el poder, afirma que la mortalidad en los médicos en Rusia es «16 veces mayor que en países con proporciones epidémicas similares». Según la web, «las estadísticas oficiales están maquilladas a la baja» y explica el alto nivel de contagios a la «falta de equipos de protección». Rusia alcanza alrededor de los 345.000 contagios desde el comienzo de la pandemia y unos 3.500 fallecimientos por la Covid-19.

Alemania Expertos alemanes advierten de una posible segunda gran ola de infecciones

JUAN CARLOS BARRENA

Expertos médicos y científicos alemanes han advertido de una posible segunda gran ola de infecciones por coronavirus ante el paulatino levantamiento de las restricciones y la reapertura de los destinos turísticos nacionales y europeos.

Max Geraedts, especialista en infecciones de la Universidad de Marburgo, ha comentado que, aunque los contagios remiten y la epidemia parece haber sido contenida, basta que se produzca una aglomeración humana para que «las cifras se disparen de nuevo». Geraedts se refirió al reciente nuevo brote en un restaurante en la localidad de Laars donde se contagiaron 9 clientes y 50 personas hubieron de ser puestas en cuarentena y a las 40 infecciones registradas entre los asistentes a un oficio religioso de una iglesia baptista en la localidad de Fráncfort. El experto subraya que la reapertura de las metas turísticas en las costas alemanas podría dar lugar a contagios masivos y brotes extensos territorialmente en regiones que hasta ahora se han visto libres del virus. «Si tenemos en cuenta que solo una parte muy reducida de la población podría ser inmune hasta ahora, hay que tener claro que el virus puede extenderse de nuevo vertiginosamente si se dan las condiciones adecuadas», señala a su vez Hajo Zeeb, del Instituto Leibnitz de Epidemiología e Investigaciones Preventivas de Bremen.

Los Cinco Sabios, el consejo económico asesor del gobierno alemán, han exigido del ejecutivo en Berlín moderación en el programa coyuntural para relanzar la economía nacional que se presentará a principios de junio. «No puede haber barra libre para todos», afirma el presidente del gremio de expertos, Lars Feld, en declaraciones a la agencia alemana DPA, en las que advierte de que «el estado no puede verse desbordado financieramente». Los medios deben ser aplicados de manera efectiva y allí donde cada euro resulte más rentable. Feld rechaza planes para la concesión de un bono a las familias como propugnan los partido de la gran coalición porque no tendría efecto alguno y sería tirar el dinero. «Un bono familiar no serviría para nada en la actual situación de restricciones, ya que los consumidores siguen mostrándose inseguros y muchas empresas no pueden producir, porque las cadenas de suministros aún no se han reconstruido. La gente ahorraría y no gastaría más», asegura el experto. Lars Feld rechaza además poner límites al nuevo endeudamiento alemán consecuencia de la epidemia.

La manifestaciones en Alemania contra las restricciones dictadas por las autoridades ante la epidemia de coronavirus tuvieron este sábado un desarrollo pacífico generalizado, aunque se produjeron algunas detenciones por violar las normas de higiene y de distancia física obligatoria entre personas, según informó este domingo la policía. La participación fue menor de lo esperado debido en parte a las adversas condiciones meteorológicas, con fuertes tormentas que aguaron gran parte de las protestas. Solo en Berlín fueron convocadas más de 30 manifestaciones diferentes en varios puntos de la ciudad que reunieron a extremistas de derechas e izquierdas, defensores de los derechos constitucionales y seguidores de teorías conspirativas. Camino de uno de los actos ante la Cancillería Federal fue detenido provisionalmente por violar las normas de higiene el conocido cocinero alemán Attila Hidmann, quien asegura que las élite mundiales aprovechan la pandemia para crear un nuevo orden y acusa al multimillonario estadounidense Bill Gates de manipular la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hubo también protestas contra los recortes de los derechos fundamentales en, entre otras ciudades, Düsseldorf, Colonia, Fráncfort, Múnich o Stuttgart. En Hamburgo la policía disolvió con camiones cisterna con cañones de agua una protesta no autorizada de unas 120 personas, de las que una de ellas fue detenida por lanzar una botella contra los agentes del orden. Las manifestaciones se celebraron bajo lemas como «Manos fuera de la Constitución» en Fráncfort, «Patria y paz mundial» en una de las de Berlín o «Unidos por la libertad, los derechos fundamentales y la autodeterminación» en la capital de Baviera.

«Las manifestaciones demuestran que vivimos en una sociedad libre», declara Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, el parlamento federal, en el dominical Welt am Sonntag, que considera positivo que la gente articule el deseo de manifestar su libertad de opinión. «No se puede impedir, sin embargo, que a esas protestas acudan personas con teorías absurdas. Pero aconsejo a todo aquel que este del lado de nuestra Constitución que se distancie de los extremistas y no se deje contagiar por ellos», afirma el número dos en la jefatura del estado germano tras el presidente federal. Schäuble subraya que la democracia no se ha visto amenazada en ningún momento por las restricciones y que «la decisión de combatir la pandemia está ligada a la convicción de que hay que defender los principios del estado de derecho liberal y la democracia parlamentaria».

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 431 nuevos contagios y 31 fallecimientos diarios por coronavirus, frente a los 638 nuevos contagios y 42 fallecidos del sábado, que elevan a más de 178.000 los contagios totales y a más de 8.200 las víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan.

Reino Unido Johnson defiende el instinto de Cummings al fugarse

iñigo gurruchaga

El primer ministro británico, Boris Johnson, considera que su principal asesor, Dominic Cummings, actuó «con el instinto de cualquier padre» al llevar a su mujer y a su hijo desde Londres al nordeste de Inglaterra, para pasar la cuarentena obligatoria de quienes tienen síntomas de Covid, y que lo que hizo fue, además de «razonable y legal», con el objetivo de «evitar la expansión del virus».

Las revelaciones en la prensa sobre el viaje de Cummings y las peticiones de dimisión de algunos diputados conservadores obligaron a Johnson a comparecer el domingo en la rueda de prensa diaria sobre la pandemia, para mostrar su apoyo a un asesor con reputación de proponer imaginativas reformas políticas y de gran estratega en campañas electorales.

Los medios habían añadido a la noticia sobre el viaje que emprendió la familia a la hacienda de los padres de Cummings, en Durham, que un testigo les había visto a paseando por el río Tees, a la altura de Barnard Castle, el 12 de abril, y que otro les vio de nuevo en Durham el día 19, tras ser él fotografiado en Londres el 14. Eran ya dos viajes y varias violaciones de las reglas del confinamiento.

¿Deben los británicos seguir a partir de ahora sus instintos o las reglas?, preguntó un periodista. Johnson repitió lo que había dicho inicialmente y añadió que el viaje se justificaba por las «severas dificultades para obtener cuidado de su hijo». ¿Estuvo en Barnard Castle? Repetición del mantra y réplica: «algunas de las cosas que se han publicado son obviamente falsas». ¿Cuáles son falsas? Johnson se escabulle diciendo que todo lo que hizo su asesor fue legal y razonable.

Padres de familias con niños menores se han encontrado en situaciones similares a los Cummings, que viven en una buena casa del barrio de Islington, en el norte de Londres. La guía del Gobierno les decía que, si tenían síntomas, debían aislarse inmediatamente en su casa y, si no podían organizarse con familiares o amigos, llamar a los servicios locales de provisión de alimentos o medicinas. Voluntarios en Islington también pasean diariamente a los perros de personas aisladas.

¿Qué «dificultades severas» tenía un alto cargo del Gobierno para organizarse? Johnson considera su decisión lógica porque ambos padres «iban a quedar incapacitados». Y el primer ministro remató esa descripción de las circunstancias afirmando que Cummings tomó sus decisiones «con el objetivo de evitar la expansión del virus».

Salen de su casa, cinco horas en automóvil hasta su destino, cuarentena en casita independiente de la granja familiar, un paseo en familia el día del cumpleaños de la madre a 45 minutos de la casa,… Quizás no dejaron un solo virus en el camino, pero sería mofarse de la audiencia decir que el viaje se emprendió para cumplir ese objetivo.

Salvo que las palabras de Johnson oculten una realidad protegida por el deseo de privacidad: la de un hijo con algún trastorno de salud que requeriría asistencia de una persona interna en la casa, si los dos padres caen enfermos. La madre, Mary Wakefield, ha descrito en un artículo en 'The Spectator', donde trabaja, la dramática batalla de su marido contra el Covid. La acusación de duplicidad contra Cummings sería injusta en esas circunstancias.