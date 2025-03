Merkel no descarta paralizar el gasoducto Nord Stream 2 por el caso Navalni La canciller alemana considera que «sería un error excluir una posibilidad»

Juan Carlos Barrena Berlín Lunes, 7 de septiembre 2020, 14:58 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

La canciller federal, Angela Merkel, no descarta que el gasoducto ruso-germano Nord Stream 2 pueda verse incluido en posibles sanciones contra Moscú por el caso del disidente Alexei Navalni, que es atendido en Berlín por un envenenamiento con un agente para la guerra química. Merkel considera que «sería un error excluir una posibilidad», dijo hoy Steffen Seibert, portavoz del ejecutivo alemán en declaraciones a la prensa. Tras comentar que aún es temprano para hablar de consecuencias, Seibert subrayó que Merkel trabaja «en esta importante cuestión» estrechamente con su ministro de Exteriores, Heiko Maas, y respalda totalmente sus recientes declaraciones. «La canciller federal se suma a las declaraciones del ministro de Exteriores del fin de semana», señaló el portavoz. Maas no descartó la posibilidad de suspender la conclusión del gasoducto a través del mar Báltico si el Kremlin no contribuye a esclarecer de manera transparente las circunstancias del envenenamiento del activista anticorrupción y crítico con el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin. Seibert señaló que aún es temprano para hablar de sanciones y reiteró que se trabaja a nivel europeo para reaccionar de manera conjunta al intento de asesinato de Navani.

La Unión Europea ha establecido la base legal de Nord Stream 2, dijo el portavoz del gobierno germano, quien recordó que se trata de un proyecto europeo y no alemán. El gasoducto conecta directamente Rusia con el norte de Alemania a través del mar y está a solo 150 kilómetros de ser concluido. La canciller federal ya advirtió durante una rueda de prensa el pasado jueves con su colega sueco, Stefan Löfven, de que las consecuencias para Nord Stream 2 depende de «la reacciones del gobierno ruso» a las demandas de los europeos para que esclarezca el caso Navalni. Este es atendido desde el pasado 22 de agosto en la «Charité», el hospital universitario de Berlín, donde se encuentra en coma inducido y con respiración asistida dada la gravedad de su estado, tras colapsar y perder el conocimiento durante un vuelo comercial en Rusia. El gobierno alemán expresó ya la semana su «absoluta certeza» de que Navalni había sido envenenado con un agente nervioso del llamado grupo Novichok, un arma química creada por la Unión Soviética y que solo se encuentra en poder de Rusia. Expertos en guerra química y bactereológica del «Bundeswehr», el ejército federal, identificaron ese veneno en los análisis realizados al disidente.

Merkel dijo nada más conocerse esos resultados que «Navalni ha sido víctima de un crimen con el que se pretendía silenciarle». Desde entonces han ido aumentando las voces en Alemania de los que proponen suspender las obras para la conclusión del gasoducto como una posible sanción contra Moscú. Esta posibilidad ha sido rechazada hoy por un portavoz del Kremlin, que ha insistido en que el Nord Stream 2 es un proyecto económico y no político, tras rechazar de nuevo toda vinculación de las autoridades rusas con el envenenamiento de Navalni. En Berlín consideran que Moscú trata de dar la vuelta a la tortilla con sus exigencias de que es Alemania la que debe hacer llegar a Rusia informaciones y pruebas sobre el envenenamiento del disidente, además de afirmar que las autoridades germanas tratan de retrasar la investigación del caso. El jefe de la diplomacia alemana constató que Alexei Navalni enfermó en Rusia y fue tratado los dos primeros días tras su colapso en un hospital en la localidad rusa de Omsk. «Muchas de las pistas» sobre el envenenamiento están exclusivamente en Rusia, afirmó Heiko Maas.