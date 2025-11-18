El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

Pese a las reticencias de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes la resolución presentada por Estados Unidos para ... poner en marcha la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza. El resultado —trece votos a favor y dos abstenciones— es «la oportunidad de acabar con tres décadas de baño de sangre», opinó el embajador estadounidense Mike Waltz, satisfecho ante la oportunidad que la guerra en la Franja ha dado al presidente Trump de imponerse en el tablero internacional.

La resolución respalda la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, con un contingente de unos 20.000 soldados internacionales que no serán cascos azules, sino tropas desplegadas bajo mandato del Consejo de Seguridad, pero fuera de la estructura tradicional de la ONU. Su misión será asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, entrenar a la policía palestina, vigilar los corredores humanitarios, proteger a los civiles y, sobre todo, hacerse cargo del «desmantelamiento permanente de los grupos armados no estatales», la frase más delicada de un texto que ha levantado ampollas tanto en Gaza como en Jerusalén. Además, aprueba la creación de una Junta de la Paz con personalidad jurídica internacional para administrar temporalmente la Franja, mientras toma forma un Gobierno Autónomo Palestino reformado.

No hay promesa de un Estado palestino. Solo una vaga referencia a establecer un diálogo entre Israel «y los palestinos» para acordar un horizonte político de «coexistencia pacífica y próspera». La autodeterminación y estado palestino «cuando las condiciones estén dadas para un camino creíble». De ahí la resistencia de Hamás, que había rechazado la idea acusando a Washington de pretender imponer una tutela extranjera que «despoja a los palestinos de su autogobierno» y considera que la exigencia de desarme viola «el derecho a la resistencia» mientras continúe la ocupación israelí. Pero al final, hasta Argelia votó en favor de la resolución, porque votar en contra hubiera sido «un voto por la vuelta de la guerra», advirtió el embajador de EEUU. El primer ministro Benjamín Netanyahu también había advertido este mismo fin de semana que Gaza será desmilitarizada «de la manera fácil o de la manera difícil» y se reserva el derecho a decidir qué tropas extranjeras son «inaceptables» para entrar en la Franja, en alusión directa a Turquía.

Rusia, que había distribuido un borrador alternativo centrado en la solución de dos Estados y sin fuerza multinacional, optó por abstenerse, al igual que China. Ninguno de los dos quiso cargar con el coste político de bloquear la resolución presentada como la única vía inmediata para consolidar el alto el fuego logrado en octubre tras dos años de guerra y casi 70.000 palestinos muertos.

Con esa aprobación se abre ahora un proceso complejo, lleno de incertidumbres y dependiente de la rapidez con la que los países dispuestos a contribuir con tropas formalicen sus compromisos. Indonesia ha sido la primera en confirmar que mantiene su oferta de 20.000 efectivos entrenados en salud y construcción. A medida que la fuerza internacional «establezca control y estabilidad», según estipula el texto, las tropas israelíes deberán retirarse de Gaza siguiendo «estándares, hitos y plazos» directamente vinculados al avance del proceso de desmilitarización.