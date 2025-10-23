El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Donald Trump y Benjamín Netanyahu en el parlamento israelí. AFP

Estados Unidos advierte a Israel de que perdería su apoyo si anexiona Cisjordania

La moción aprobada por el Parlamento de Jerusalén provoca una airada respuesta de Donald Trump y Marco Rubio y provoca división entre los políticos hebreos

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:45

Comenta

Aunque no se trata de una decisión vinculante, la aprobación el miércoles en el parlamento israelí de una moción para anexionar Cisjordania ha airado al ... Ejecutivo de Donald Trump. Y el presidente de Estados Unidos no puede ser más claro al respecto: «No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera», afirma en una entrevista con la revista 'Time' publicada este jueves.

