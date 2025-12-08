El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mohamed Al Sheij Alim acudió a la concurrida plaza de los Omeyas con sus banderas. M. Ayestaran

Una fiesta entre las ruinas de Siria

Damasco se olvida por unas horas de la falta de unidad, los problemas económicos y la inestabilidad, y celebra de forma masiva su primer año libre de Al Assad

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Damasco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:00

Comenta

El cielo de Damasco volvió a retumbar, pero esta vez las balas y cohetes se convirtieron en petardos y fuegos artificiales. Siria conmemoró el primer ... aniversario de la caída del régimen de Bashar Al Assad y el epicentro de la movilización fue la plaza de los Omeyas de la capital. Desde primera hora del día miles de personas tomaron este lugar emblemático para festejar el que ya aparece registrado en el calendario nacional como Día de la Liberación. Por unas horas quedaron al margen la falta de unidad entre las comunidades, los graves problemas económicos y la inestabilidad que generan los ataques de Israel y su ocupación del sur del territorio. Siria revivió el final de cinco décadas de tiranía y la movilización fue masiva.

