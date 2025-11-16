El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un chico arrastra un carro con trozos de metal por una calle arrasada por los bombardeos en Ciudad de Gaza. EFE

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

El alto el fuego en la Franja alivia el día a día de una población que se enfrenta a unas condiciones «espantosas» entre los escombros de la guerra

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Antes de la guerra, las lluvias eran esperadas y festejadas en Gaza. La gente salía a caminar por las calles para disfrutar de una sensación ... poco habitual en la Franja, un lugar de inviernos cortos y moderados. Ahora, esas gotas son un castigo más que se suma a la larga lista de problemas de la población y en las últimas horas los campos para desplazados se han inundado. Las precipitaciones han removido las montañas de basura y se han mezclado con las aguas negras para bañar a los gazatíes en un mar de barro líquido pestilente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  6. 6 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  7. 7 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  8. 8 Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»
  9. 9 Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
  10. 10 Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»