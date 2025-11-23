El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rezo por víctimas en un ataque de este sábado. Reuters

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego en casi 500 ocasiones

El ejército israelí afirma que responde a los ataques que sufren sus tropas y asegura qe continuará llevando operaciones para evitar que los terroristas se fortalezcan

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:23

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. De hecho, según ha denunciado Hamás este domingo, ya se ha roto en multitud de ... ocasiones. Concretamente, el grupo islamista que gobierna Gaza acusa a Israel de habérselo saltado 497 veces en los 44 días que han pasado desde que entró en vigor, el pasado 10 de octubre. Como consecuencia de estas incursiones y ataques, 342 palestinos han fallecido. Siempre según la información proporcionada por el Departamento de Prensa del gobierno gazatí, la mayoría son niños, mujeres y ancianos. Solo el sábado se produjeron 24 muertes y más de 80 heridos en una ola de ataques aéreos lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel.

