El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Familias palestinas viven entre los escombros de torres residenciales destruidas por ataques aéreos israelíes en Gaza. E.P.

Israel no detiene los ataques en una Gaza que espera el despliegue de una fuerza multinacional

El desembarco de estas tropas vendría de la mano de la desmilitarización de Hamás y la retirada total de los soldados hebreos, que ocupan más de la mitad de la Franja

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:30

Comenta

El alto el fuego en Gaza vivió una nueva jornada de bombardeos aéreos y de artillería de Israel que dejaron al menos dos palestinos muertos. ... La entrada en vigor del acuerdo hace tres semanas terminó con los ataques masivos, aunque los hebreos no dudaron en retomarlos de forma puntual para responder al fallecimiento de un soldado y mataron a más de un centenar de personas la noche del martes, 46 de ellas niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel no detiene los ataques en una Gaza que espera el despliegue de una fuerza multinacional

Israel no detiene los ataques en una Gaza que espera el despliegue de una fuerza multinacional