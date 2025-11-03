El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Famliares de la exfiscal militar israelí detenida. Efe

Israel detiene a la exfiscal militar acusada de filtrar un vídeo de maltrato y abusos a un preso palestino

Yifat Tomer-Yerushalmi, que había dimitido el viernes, difundió las imágenes para evitar que ministros ultras paralizaran la investigación

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Después de anunciar su dimisión el viernes, la exfiscal del ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi ha sido detenida este lunes por su responsabilidad en la ... filtración de un vídeo que muestra abusos a un detenido palestino en la cárcel de Sde Teiman. El domingo estuvo desaparecida durante varias horas y la prensa hebrea comenzó a barajar la posibilidad del suicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  10. 10 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel detiene a la exfiscal militar acusada de filtrar un vídeo de maltrato y abusos a un preso palestino

Israel detiene a la exfiscal militar acusada de filtrar un vídeo de maltrato y abusos a un preso palestino