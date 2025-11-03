Israel detiene a la exfiscal militar acusada de filtrar un vídeo de maltrato y abusos a un preso palestino

Después de anunciar su dimisión el viernes, la exfiscal del ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi ha sido detenida este lunes por su responsabilidad en la ... filtración de un vídeo que muestra abusos a un detenido palestino en la cárcel de Sde Teiman. El domingo estuvo desaparecida durante varias horas y la prensa hebrea comenzó a barajar la posibilidad del suicidio.

En la carta de renuncia a su cargo –fue forzada a dimitir–, reconoció que personas a su servicio entregaron el vídeo en el que se ve cómo varios reservistas israelíes maltratan y violan a un prisionero palestino. «En el marco de la investigación que lleva a cabo un equipo especial de la policía de Israel por presuntas filtraciones y otros delitos graves, se ha decidido la detención de dos figuras clave implicadas en el caso», compartió la policía en un breve comunicado publicado en sus canales oficiales. El segundo detenido es el exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh.

Según informan medios israelíes, la exabogada militar decidió difundir las imágenes para contrarrestar las interferencias de ministros ultranacionalistas y personajes influyentes de la política hebrea que trataban de evitar que la Fiscalía castrense investigara lo que sucedió en la prisión de Sde Teiman.

La mitad de los detenidos, ya en libertad

El palestino que sufrió los abusos «llegó al hospital con una condición potencialmente mortal», con varias costillas rotas, un pulmón perforado y daños en la zona anal, según la agencia Afp. En el vídeo grabado en Sde Teiman, se ve cómo varios soldados apartan a un detenido y lo rodean con escudos antidisturbios mientras lo sodomizan con un objeto punzante.

En total, diez militares fueron detenidos el 29 de julio de 2024 tras la filtración de las imágenes. La mitad salió en libertad poco después.