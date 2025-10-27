El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Excavadoras en la Franja de Gaza. E. c.

Israel levanta también el estado de emergencia en las áreas cercanas a Gaza

La medida se impuso en todo el país después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y sólo seguía vigente en la zona fronteriza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:39

Aunque a paso lento y titubeante, la paz se hace camino en Gaza. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que ... causaron más de 1.200 muertos israelíes, el Gobierno hebreo impuso el estado de emergencia en todo el país. Esa medida le autorizaba a «clausurar zonas y restringir las reuniones». Poco a poco, el Ejecutivo ha levantado la medida en gran parte de su territorio. Ya sólo seguía vigente en las regiones que hacen frontera con la Franja. Este lunes, más de dos años después y tras el alto el fuego pactado el pasado 10 de octubre, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el martes se levanta por completo el estado de emergencia. También en la cercanías de la muga. «He decidido adoptar la recomendación del ejército. Refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país», apuntó.

