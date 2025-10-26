El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un miembro y varios vehículos del equipo para recuperar los cadáveres. Efe

Israel permite a Hamás colaborar con Cruz Roja en la búsqueda de rehenes

La misión para recuperar los cadáveres cuenta con autorización para cruzar la 'línea amarilla» tras la que está replegado el ejército hebreo en Gaza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:39

Comenta

La paz en Gaza requiere que todas las partes den un paso atrás, que cedan algo. Israel exige como condición innegociable la entrega de los ... cadáveres de todos los rehenes capturados por Hamás. El grupo islamista se comprometió a devolver los cuerpos, pero asegura que tiene dificultades para encontrar algunos restos entre las montañas de ruinas que componen hoy el desolador paisaje de la Franja. Faltan 13 por recuperar. En un gesto de distensión, el Gobierno de Benjamín Netanyahu autorizó ayer a integrantes de la milicia a sumarse a las tareas de búsqueda que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en colaboración con equipos llegados desde Egipto. Tel Aviv permite incluso que los miembros de Hamás atraviesen la 'línea amarilla' que marca la posición en la que se han replegado las tropas armadas hebreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  7. 7 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  8. 8

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  9. 9 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel permite a Hamás colaborar con Cruz Roja en la búsqueda de rehenes

Israel permite a Hamás colaborar con Cruz Roja en la búsqueda de rehenes