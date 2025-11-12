El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro Israel Katz. Reuters

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

Israel Katz sostiene que la emisora, con 75 años de historia y 900.000 oyentes diarios, vierte opiniones contra los soldados y «perjudica el esfuerzo bélico y la moral»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Israel Katz no quiere ni la más mínima crítica y, después de varias amenazas, ha anunciado que propondrá al Ejecutivo el cierre de la radio ... del ejército (Galei Tzahal) y que este sea efectivo el 1 de marzo de 2026. La emisora, con 75 años de historia y una media de 900.000 oyentes diarios, según datos de 2024, «fue establecida por el Gobierno israelí como una emisora ​​militar para servir de portavoz y confidente de los soldados y sus familias, y no como una plataforma para expresar opiniones, muchas de las cuales atacan al ejército y a los propios soldados», argumentó el ministro hebreo de Defensa. En esta cadena, que emite durante las 24 horas, trabajan soldados en activo junto a periodistas civiles y también participan exmilitares y reservistas, que aportan sus opiniones en diferentes espacios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  7. 7 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  10. 10

    Argelia vuelve a El Molinón 43 años después del partido del Mundial del 82 que acabó en sucesos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la radio del ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza