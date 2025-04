Mohamed Bin Salmán purga a sus posibles rivales al trono saudí

mikel ayestaran Jerusalén Sábado, 7 de marzo 2020, 21:34 Comenta Compartir

El rey Salmán, de 84 años, no quiere competencia alguna para el elegido a sucederle en el trono, Mohamed Bin Salmán, de 35, y por ello habría ordenado la detención de tres príncipes de la casa real que podrían ser una amenaza para el heredero. Entre los detenidos están su hermano menor, Ahmed Bin Abdulaziz; su sobrino, Mohamed Bin Nayef, exministro de Interior y el más serio candidato al trono hasta la aparición de Bin Salmán; y el hermano menor de este, Nawaf Bin Nayef, según revelan los medios estadounidenses 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times'.

El Gobierno saudí mantuvo silencio sobre este nuevo episodio de intriga palaciega que recuerda a la situación vivida en 2017, cuando el joven Mohamed Bin Salmán ordenó la detención de cientos de miembros de la casa real y hombres de negocios bajo la acusación de corrupción. Convirtió el lujoso Ritz-Carlton de Riad en prisión y, sin necesidad de abogados o jueces, impuso sus normas y les obligó a devolver parte de sus enormes fortunas. En esta ocasión, parece ser que el motivo de los arrestos es una acusación por alta traición.

La filtración de la nueva purga la realizó un miembro de la familia real y la información fue confirmada por una persona cercana a la misma. Ambos hablaron con los medios de comunicación de forma anónima. La orden llevaría la firma del rey, pero todos ven la mano del joven heredero tras ella porque es la persona que gobierna de facto.

Arrestos nocturnos

Los príncipes fueron detenidos en la madrugada del viernes por guardias de la corte real «enmascarados y vestidos de negro». Los agentes se personaron en sus residencias y procedieron a los arrestos después de registrarlas, detalló 'The Wall Street Journal', que apuntó a que les podrían podido acusar de intentar orquestar un golpe en palacio.

Ahmed Bin Abdulaziz tiene 78 años y es el único hermano carnal que le queda al rey Salmán. Durante un tiempo fue una de las opciones para la sucesión de la corona, pero cayó en desgracia en 2018 cuando, en una protesta en Londres contra la guerra de Yemen, se enfrentó a los manifestantes y les dijo que «no acuséis a toda la familia, los responsables son el rey y el príncipe heredero. Nuestro deseo es que acabe la guerra hoy mejor que mañana». Iniciada en 2015, la confrontación ya ha costado la vida a 18.000 personas y es uno de los proyectos personales del heredero.

Mohamed Bin Nayef, de 60 años, es el segundo miembro de peso en la casa real detenido, aunque ya se encontraba en arresto domiciliario. Ministro de Interior durante cinco años, los expertos le consideraban como el heredero al trono favorito por los servicios de inteligencia estadounidenses. Respecto a Bin Nayef, nieto del fundador de la dinastía Saud y licenciado en Ciencias Políticas, fue el primer elegido por el rey hasta que cambió de opinión en 2017. En 2009 salió ileso de un atentado terrorista de Al-Qaida en Arabia Saudí. Su hermano pequeño, Nawaf, también fue detenido en esta última purga real, aunque en su caso se trata de un príncipe con menor relevancia.

La sombra del crimen de Khassogi La carta de presentación al mundo de Mohamed Bin Salmán fue 'Visión 2030', un plan que busca reducir la dependencia del petróleo a través de la diversificación de las inversiones y fuentes de ingresos. Después llegaron sus decretos para permitir a las mujeres conducir y la apertura de salas de cine. Aquí se acaba la cara amable de un príncipe que se ha mostrado más autoritario que reformista y, sobre todo, más impulsivo que calculador. Al príncipe, mano derecha en el Golfo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu por su oposición frontal a Irán, le salpicó directamente el asesinato del periodista Jamal Khassogi en el consulado saudí de Estambul en 2018. Agnes Callamard, relatora de la ONU, pidió a EE UU que incluyera «al príncipe heredero y a sus bienes en el extranjero» en la lista de personas que deben ser sancionadas por su vinculación con lo ocurrido. Los restos del columnista de 'The Washington Post' siguen sin aparecer.