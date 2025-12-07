Netanyahu anuncia el inicio «muy pronto» de la segunda fase del alto el fuego en Gaza

A paso muy lento y dejando un reguero con la sangre de 375 palestinos muertos, el proceso de paz en Gaza iniciado el pasado 10 ... de octubre avanza hacia su segunda fase. El anuncio este domingo de la entrega del cadáver del último rehén israelí –el sargento Ram Gvili– en poder de Hamás abre la puerta a una nueva etapa en las negociaciones. «Muy pronto pasaremos a esa segunda fase», anunció Benjamín Netanyahu. El primer ministro hebreo añadió, eso sí, que será «más difícil» y que dará paso a un tercer capítulo cuyo objetivo pasará por «desralicalizar» la Franja, para lo que «Hamás debe ser desmantelada».

Testigo de estas declaraciones fue el canciller alemán, Friedrich Merz, en su primera visita oficial a Israel. El político germano dejó claro que su país «defenderá la existencia y la seguridad» del Estado hebreo y le apoyará frente a Hamás, «que no puede jugar ningún papel en Gaza». Pero advirtió a Netanyahu de que «no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania». Merz reconoció que el conflicto en la Franja ha generado dilemas en el seno de su Ejecutivo. Por eso, en agosto impuso un embargo parcial de las exportaciones de armas a Tel Aviv después de ver las imágenes de la devastación provocada por los bombardeos. Tras el comienzo de la tregua en octubre, Berlín levantó ese veto. «Ya no hay ningún desacuerdo entre nosotros», confirmó.

Con el apoyo de Merz y, sobre todo, de Donald Trump, Netanyahu prepara sus próximos movimientos en la mesa de negociación. La segunda fase del acuerdo, basada en el plan de paz del presidente estadounidense, incluye el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, según recordó el primer ministro. También contempla el despliegue de una fuerza internacional en territorio palestino y la retirada del ejército israelí. No será fácil el acuerdo.

Y tampoco lo que vendrá luego. «La tercera fase consistirá en desradicalizar Gaza, algo que muchos creían imposible. Pero se ha hecho en Alemania y también se puede conseguir en Gaza. Para ello, por supuesto, hay que desmantelar a Hamás», subrayó Netanyahu en presencia de Merz, que se comprometió a colaborar en la reconstrucción de la Franja. La mayoría de los edicicios están en ruinas tras más de dos años de bombardeos en los que han muerto 70.360 personas, sin contar los cuerpos que siguen bajo los escombros.

Hubo sintonía entre el canciller y el primer ministro israelí. Frente a la postura de otros socios europeos que ya han reconocido al Estado palestino, Merz no ve en un «futuro cercano» las condiciones necesarias para que su país dé ese paso que ahora le parece precipitado. Antes de reunirse con Netanyahu, el jefe del Gobierno germano estuvo con el presidente hebreo, Isaac Herzog, a quien trasladó su cercanía:«Apoyar a Israel forma parte del núcleo esencial e inmutable de la política de la República Federal de Alemania y seguirá siéndolo». En el país europeo persiste el peso por el genocidio nazi sobre el pueblo judío durante la IIGuerra Mundial.

A la espera del inicio oficial de la segunda fase del alto el fuego, Netanyahu prepara ya su próxima reunión con Trump, que, en principio, será antes de que concluya el año. «Hablaremos sobre cómo poner fin al mandato de Hamás en Gaza, un asunto central para garantizar un futuro diferente para la Franja», adelantó antes de defender su ofensiva en la región:«Es una guerra justa en siete frentes contra fuerzas malignas encabezadas por Irán que estaban abiertamente comprometidas para aniquilarnos ocho décadas después del Holocausto».

'Bibi' no dejará la política

Además de la presión internacional por la invasión de Gaza, Netanyahu también se enfrenta a la presión interior. El primer ministro, apodado 'Bibi', ha dicho este domingo que no tiene la más mínima intención de dejar la política aunque reciba la amnistía que ha solicitado para quedar completamente exonerado de su juicio por corrupción. Deja así su futuro en manos de los votantes y en próximas elecciones.

Esta declaración de Netanyahu tiene lugar una semana después de que se hiciera pública su petición de clemencia. El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos, fraude y por aceptar sobornos. El actual jefe del Gobierno repite que todo se debe a una persecución política y que su solicitud de indulto en modo alguno representa una admisión de culpabilidad: lo hace, dice, «en pro del interés nacional». El asunto está ahora en manos del presidente del país.