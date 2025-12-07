El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Netanyahu y Merz conversan antes de su comparecencia pública. Ep

Netanyahu anuncia el inicio «muy pronto» de la segunda fase del alto el fuego en Gaza

El primer ministro israelí recibe el apoyo de Merz, aunque el canciller alemán se opone a la anexión de Cisjordania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:44

A paso muy lento y dejando un reguero con la sangre de 375 palestinos muertos, el proceso de paz en Gaza iniciado el pasado 10 ... de octubre avanza hacia su segunda fase. El anuncio este domingo de la entrega del cadáver del último rehén israelí –el sargento Ram Gvili– en poder de Hamás abre la puerta a una nueva etapa en las negociaciones. «Muy pronto pasaremos a esa segunda fase», anunció Benjamín Netanyahu. El primer ministro hebreo añadió, eso sí, que será «más difícil» y que dará paso a un tercer capítulo cuyo objetivo pasará por «desralicalizar» la Franja, para lo que «Hamás debe ser desmantelada».

