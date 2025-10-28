El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Israel acusa a Hamás de teatralizar la búsqueda del cadáver de un rehén. Reuters

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Las operaciones son inminentes y pretenden responder a las escaramuzas de los islamistas en el sur de la Franja

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 28 de octubre 2025, 17:40

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias. A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja.

