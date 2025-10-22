El parlamento israelí vota a favor de la anexión de Cisjordania

El siempre dividido parlamento israelí ha hecho este miércoles gala de la polarización que caracteriza al país votando a favor de la anexión de Cisjordania ... por un solo voto de diferencia. Con 25 síes y 24 noes, la moción declara que ese territorio palestino es «una parte inseparable del territorio de Israel» y que el país hebreo tiene, por lo tanto, «el derecho natural, histórico y legal» sobre ese territorio. La decisión, que no es vinculante, sí refleja el sentir de la derecha en el legislativo israelí, la Knéset, y exhorta al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a «aplicar la soberanía, la ley, el juicio y la administración israelíes a todas las zonas de asentamiento judío de todo tipo» en Cisjordania.

Abre así la puerta a un nuevo conflicto que puede resultar en un obstáculo más a la creación del Estado de Palestina, que está compuesto por Jerusalén Este, Gaza y Cisjodania, aunque esos dos últimos territorios no tienen conexión por tierra. «Esta es nuestra tierra. Este es nuestro hogar. La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel», ha justificado el presidente de la Knéset, Amir Ohana, tras la votación. «En 1967, la ocupación no comenzó: terminó. Y nuestra patria fue devuelta a sus legítimos dueños. Somos los primeros habitantes de esta tierra. Los judíos no pueden ser los 'ocupantes' de una tierra que durante 3.000 años se ha llamado Judea», ha añadido, en referencia a la Guerra de los Seis Días, en la que el país arrebató Cisjordania a Jordania.

No es la primera ocasión en la que la derecha hebrea propone la anexión de ese territorio palestino. De hecho, ya en 2019 Netanyahu se comprometió a hacerlo, pero no se ha consumado a pesar de contar con el apoyo de una clara mayoría del Parlamento. Habrá que ver si ahora la respuesta es diferente, ya que llega en un momento de gran debilidad política del Likud, el partido en el poder pero sostenido por una coalición de extrema derecha que ejerce cada vez más influencia en el primer ministro.

Hoy, la formación se ha mostrado contraria a la moción para anexionar Cisjordania, algo que considera «una provocación destinada a dañar las relaciones con Estados Unidos». Sin embargo, ha sido gracias a que uno de sus diputados ha roto la disciplina de voto y ha dado el beneplácito a la medida que la moción ha salido adelante.

«Fortalecemos los asentamientos cada día con acciones, presupuestos, construcción, industria, y no con palabras», afirma el Likud, que critica «una ley ostentosa para el protocolo» y señala que los objetivos se logran «creando las condiciones políticas apropiadas para el reconocimiento de nuestra soberanía, como se hizo en los Altos del Golán y en Jerusalén».