La Knéset, el parlamento de Israel. EFE

El parlamento israelí vota a favor de la anexión de Cisjordania

Es una decisión no vinculante pero que abre una polémica vía justo cuando Netanyahu se reúne con el presidente de EE UU, J.D. Vance

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:30

Comenta

El siempre dividido parlamento israelí ha hecho este miércoles gala de la polarización que caracteriza al país votando a favor de la anexión de Cisjordania ... por un solo voto de diferencia. Con 25 síes y 24 noes, la moción declara que ese territorio palestino es «una parte inseparable del territorio de Israel» y que el país hebreo tiene, por lo tanto, «el derecho natural, histórico y legal» sobre ese territorio. La decisión, que no es vinculante, sí refleja el sentir de la derecha en el legislativo israelí, la Knéset, y exhorta al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a «aplicar la soberanía, la ley, el juicio y la administración israelíes a todas las zonas de asentamiento judío de todo tipo» en Cisjordania.

