El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ultraortodoxos protestan en Jerusalén. Reuters

Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

La futura normativa contempla la llamada a filas de este colectivo, que lleva años exento de realizar la 'mili', ante la escasez de soldados tras dos años de guerra en Gaza

María Rego

María Rego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Los judíos ultraortodoxos que viven en Israel han evidenciado en los últimos meses su malestar con el avance de la ley de reclutamiento militar que ... contempla que sean llamados a filas -hasta ahora se les eximía- como al resto de la población. Hasta ahora se habían quejado en forma de manifestaciones, como la de finales de octubre que reunió a unas 200.000 personas en Jerusalén, pero su protesta se volvió este sábado más agresiva, al atacar a dos diputados hebreos. Ambos, Yoav Ben-Tzur y Yaakov Asher, pertenecen a formaciones que defienden los intereses de este colectivo y que se habrían plegado a los planes del Gobierno israelí ante la falta de soldados tras dos años de guerra en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  6. 6

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  9. 9 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  10. 10 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar